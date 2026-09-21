律政司擬灣仔建國際法律事務大樓　今年第四季申放寬高度及地積比

行政長官李家超在新一份《施政報告》提出，政府擬於2027年底前動工興建香港國際法律事務大樓。律政司今日（21日）向灣仔區議會提交文件，指出大樓選址於國際調解院總部旁，預計共有25層，總樓面面積達約2.7萬平方米。



政府計劃於今年內向城規會申請將大樓的高度限制放寬至135米，以及將地積比放寬至15倍，明年第一季或之前諮詢立法會司法及法律事務委員會，明年中向立法會尋求撥款，明年底前動工。



香港國際法律事務大樓選址於國際調解院總部旁，介乎駱克道與謝斐道之間的一幅土地，面積約1,825平方米。（維基百科圖片）

香港國際法律事務大樓選址於國際調解院總部旁，介乎駱克道與謝斐道之間的一幅土地，面積約1,825平方米。（灣仔區議會文件）

選址介乎駱克道與謝斐道之間的一幅土地

文件提到，香港國際法律事務大樓選址於國際調解院總部旁，介乎駱克道與謝斐道之間的一幅土地，面積約1,825平方米。大樓預計高25層，設有香港國際法律人才培訓學院總部、國際調解院的辦公室及設施、法律相關組織的辦公室、活動、會議及調解設施，包括演講廳、多用途廳、調解室等。

律政司指，會向城市規劃委員會申請把高度限制由主水平基準上110米放寬至135米，並將地積比率由12倍放寬至15倍， 讓大樓內有足夠空間提供上述的設施。

大樓使用者主要來自本地及海外企業代表和專業人士

律政司指，大樓落成後，使用者主要來自本地及海外的企業代表和專業人士，他們可在大樓展開調解程序、參與會議、講座和培訓等活動。律政司將就預訂場地設施、預算活動人數、人流控制等方面作安排和協調，例如在舉辦大型活動或國際會議時安排旅遊巴集體接送參與者等。

駱克道及謝斐道7個咪錶泊位遷移至區內合適地點

文件提到，為配合車輛進出，駱克道及謝斐道分別有3個及4個咪錶泊位將按交通顧問建議安排遷移至區內合適地點。根據交通顧問進行的交通影響評估報告，遷移有關咪錶泊位對區內泊位供應影響輕微。文件又指，施工時及將來運作期間所產生的車流量並不高，預計不會對附近的交通網絡構成負面影響。

律政司指，大樓設計構思以「國際級法律地標」為定位，強調莊重、和諧與可持續性，透過自然採光、環保建材及智能系統達致國際水準。設計會配合毗鄰的舊灣仔警署的歷史建築特色，透過選材用料、外觀設計和綠化大樓外圍，體現新舊融合、彰顯香港作為國際法律及解決爭議服務中心的地位。