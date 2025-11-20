王毅倡加快商簽投資協定　吉爾吉斯外長：將研究加入國際調解院

中國外長王毅11月19日（周三）在比什凱克同吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫舉行首次戰略對話。雙方就落實兩國元首共識、加強發展戰略對接全面深入溝通，達成廣泛共識，共同宣布啟動兩國外長戰略對話機制。王毅同日也與總統扎帕羅夫會晤。



王毅表示，攜手共建睦鄰友好、共同繁榮的中吉命運共同體契合兩國根本利益，是民心所向、大勢所趨。中吉已是名副其實的發展共同體，雙邊貿易額連續兩年創歷史新高，中吉烏鐵路吉方境內段全線開工，別迭里口岸階段性通車，新航線近日開通，全方位合作水平不斷提升。

2025年11月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在比什凱克同吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫發起首次戰略對話。（新華社）

王毅稱，雙方要進一步挖掘合作潛力，加強口岸基礎設施建設和現代化改造，儘早建立口岸管理合作委員會，便利跨境運輸；加快商簽服務貿易和投資協定，積極落實綠色礦產領域投資合作協議；發揮好中國文化中心、孔子學院、魯班工坊等平台作用，加強旅遊、減貧、醫療、地方、教育等領域合作，夯實民意基礎；強化反干涉、反滲透合作，促進反恐情報交流，打擊販毒和跨國有組織犯罪。

2025年11月19日，中國外長王毅（左）與吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫（右）舉行首次戰略對話。（中國外交部）

庫魯巴耶夫指，吉方願同中方推進共建「一帶一路」合作，深化貿易投資、農業礦業、互聯互通等各領域合作，加快中吉烏鐵路建設，加強人文交流，不斷挖掘雙方利益契合點，歡迎並願為中方企業來吉發展提供良好營商環境。吉方願在中方成功舉辦上海合作組織天津峰會基礎上，當好上合組織輪值主席國，希望得到中方大力支持。吉方將積極研究加入國際調解院。