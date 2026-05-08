國際調解院解決首宗爭議　涉中國與新加坡當事方　港律師任調解員

撰文：文維廣
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總部設於香港的國際調解院今日（5月8日）舉辦2026全球調解峰會，行政長官李家超致辭時表示，國際局勢錯綜複雜和動盪不安，追求和平及和平解決方案已成當今時代的當務之急，香港會持續深化與國際調解組織的合作夥伴關係，攜手推動香港發展成為全球調解中心。

國際調解院秘書長鄭若驊透露，調解院日前成功解決一宗海事爭議，並達成書面協議，涉事方來自中國及新加坡。這是調解院落戶香港後，首宗成功處理的爭議。

5月8日，行政長官李家超在全球調解峰會上致辭。（李家超facebook)

全球調解峰會今早在會展舉行，李家超表示，這是繼去年10月國際調解院在香港舉行開業儀式後，調解院舉辦的另一項盛事。400多名來自48個國家和地區的領袖、官員及專業人士齊聚香港，分享在國際調解方面的真知灼見。

李家超：地緣政治緊張　迫切需要和平解決之道

李家超指出，與去年10月開業時相比，《關於建立國際調解院的公約》締約國已由8個升至13個；簽署國亦由37個增至41個。他形容，調解體現了和睦共處的精神，而這一價值觀深深植根於中華文化，國家「十五五」規劃明確支持國際調解院更好發揮作用，將鞏固香港日後在透過調解和平解決爭端方面的關鍵作用，誠邀各國政府、企業、投資者等，充分利用國際調解院在香港所提供的調解服務。

國際調解院今日（5月8日）舉辦2026全球調解峰會。（李家超facebook

李家超又表示，今天的峰會也為「2026年調解周」畫上圓滿句號，過去一連五日，調解周圍繞校園、體育、長者爭議及鄰里糾紛等主題舉辦研討會，致力推廣調解作為和平化解衝突與爭議的友善方式，共建更和諧的社區，這正是當前地緣政治緊張局勢下，世界所迫切需要的解決之道。

月初處理海事爭議並達成協議　香港律師任調解員

鄭若驊致辭時稱，國際調解院本月前已成功處理一宗海事爭議，涉及中國及新加坡的涉事方。她指出，調解需保密，作相關披露前取得了涉事方及調解員的同意，而這宗個案由專門處理海事法律的香港律師劉瑞儀擔任調解員。

國際調解院去年10月開業，外交部副部長華春瑩（左五）代表國家出席儀式，律政司前司長鄭若驊（右四）若委任為秘書長。根據《關於建立國際調解院的公約》的規定，秘書長是國際調解院的法定代表和首席官員。（資料圖片）

國際調解院中國發起，是全球首個專門致力於調解的政府間國際組織，受案範圍包括「國家間爭議」「一國與另一國國民間的爭議」以及「私主體間國際商事爭議」。調解院位於舊灣仔警署，去年10月20日舉行開業儀式。

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