國際調解院解決首宗爭議 涉中國與新加坡當事方 港律師任調解員
總部設於香港的國際調解院今日（5月8日）舉辦2026全球調解峰會，行政長官李家超致辭時表示，國際局勢錯綜複雜和動盪不安，追求和平及和平解決方案已成當今時代的當務之急，香港會持續深化與國際調解組織的合作夥伴關係，攜手推動香港發展成為全球調解中心。
國際調解院秘書長鄭若驊透露，調解院日前成功解決一宗海事爭議，並達成書面協議，涉事方來自中國及新加坡。這是調解院落戶香港後，首宗成功處理的爭議。
全球調解峰會今早在會展舉行，李家超表示，這是繼去年10月國際調解院在香港舉行開業儀式後，調解院舉辦的另一項盛事。400多名來自48個國家和地區的領袖、官員及專業人士齊聚香港，分享在國際調解方面的真知灼見。
李家超：地緣政治緊張 迫切需要和平解決之道
李家超指出，與去年10月開業時相比，《關於建立國際調解院的公約》締約國已由8個升至13個；簽署國亦由37個增至41個。他形容，調解體現了和睦共處的精神，而這一價值觀深深植根於中華文化，國家「十五五」規劃明確支持國際調解院更好發揮作用，將鞏固香港日後在透過調解和平解決爭端方面的關鍵作用，誠邀各國政府、企業、投資者等，充分利用國際調解院在香港所提供的調解服務。
李家超又表示，今天的峰會也為「2026年調解周」畫上圓滿句號，過去一連五日，調解周圍繞校園、體育、長者爭議及鄰里糾紛等主題舉辦研討會，致力推廣調解作為和平化解衝突與爭議的友善方式，共建更和諧的社區，這正是當前地緣政治緊張局勢下，世界所迫切需要的解決之道。
月初處理海事爭議並達成協議 香港律師任調解員
鄭若驊致辭時稱，國際調解院本月前已成功處理一宗海事爭議，涉及中國及新加坡的涉事方。她指出，調解需保密，作相關披露前取得了涉事方及調解員的同意，而這宗個案由專門處理海事法律的香港律師劉瑞儀擔任調解員。
國際調解院中國發起，是全球首個專門致力於調解的政府間國際組織，受案範圍包括「國家間爭議」「一國與另一國國民間的爭議」以及「私主體間國際商事爭議」。調解院位於舊灣仔警署，去年10月20日舉行開業儀式。