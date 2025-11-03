律師會出席國際律師聯盟年會　推動國際組織參與國際調解院

第69屆國際律師聯盟年會上周三（29日）起一連五日在墨西哥瓜達拉哈拉順利舉行，匯集了來自全球過百個國家及地區的法律專業人士。香港律師會作為該聯盟的機構會員，也參與年會。期間，律師會會長湯文龍獲邀於兩個重要論壇發言，分別是「國際法律領袖評議會」與「普通法論壇」。



湯文龍在「國際法律領袖評議會」的演說強調，法治與司法獨立是維護社會公義不可或缺的基石。他指，社交媒體和人工智能時而被用作武器，傳播不實資訊，企圖動搖公眾對司法制度的信任。他呼籲任何情況下都不應攻擊或呼籲制裁法官，並敦促各地法律團體共同努力，推動建立在事實與法律原則基礎上的理性對話。



在「普通法論壇」中，湯文龍與來自多個普通法地區的法律領袖一同探討了當前社會變遷帶來的法律挑戰，並共同尋求可行的解決方案。此外，以國際律師聯盟亞洲地區秘書身分與會的律師會副會長黎雅明，也在亞洲律師論壇上就「騷擾」相關議題發表演說。

律師會推動國際法律組織參與國際調解院工作

律師會代表團與數個國際法律組織會談，其中包括國際律師聯盟。其新任會長Fernando Hernández Gómez表示，將於明年一月在聯盟來港參加香港法律年度開啟活動期間，與國際調解院共同舉辦聯合研討會。湯文龍稱，律師會將全力推動該研討會的籌辦工作，藉此充分展現香港作為國際專業法律服務中心的實力。

代表團也與墨西哥全國企業律師協會（Asociación Nacional de Abogados de Empresa）交流。該會會長Jose Ángel Santiago Ábrego在會中表示，墨港兩地對仲裁與調解服務的需求正持續增長，建議雙方簽署首份合作備忘錄。湯文龍回應時，鼓勵墨西哥方面積極參與國際調解院的工作。

另外，應日本辯護士連合會邀請，代表團與該會副會長佐藤昭彦會唔。雙方就推動律師交流計劃的可能性展開討論，旨為日本律師提供深入認識香港普通法制度的寶貴機會。

律師會也向各組織發出了邀請，歡迎他們於明年一月來港出席法律年度開啟典禮。

國際法律領袖的「跑步外交」

正式會議之外，代表團還相約了英格蘭及威爾斯律師會會長Mark Evans，與他及曼徹斯特律師會國際委員會主席Marcin Durlak一起在當地社區進行「街跑」，一邊輕鬆跑步，一邊交流意見。

代表團中還有兩位參與律師會「年青律師交流計劃」的年輕律師。他們分別出席了不同場次的會議，並在會場内外與來自多個司法管轄區的代表面對面交流，拓展國際視野。