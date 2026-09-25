馬會凝伙計劃啟動助青年建正向人生　孫玉菡：每位年輕人都是瑰寶

支援接受兒童住宿服務兒童和青年的賽馬會「凝伙」計劃、其位於新蒲崗的「凝舍」今日（25日）啟用，出席啟動禮的勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示他十分相信每一個年輕人都是瑰寶，對於小朋友投放無論幾多都是值得，小朋友成長過程需要有人陪伴和傾聽，「凝伙」計劃正提供此類關懷，而政府向來在社福方面投入大量資，也希望各界繼續為有需要群體伸出援手。



新蒲崗「賽馬會『凝舍』」。 （馬會提供）

賽馬會透過其慈善信託基金策劃及捐助逾8.2億元推動凝伙項目，透過個人化支援、社區網絡及跨界別協作，協助接受兒童住宿照顧服務的兒童和青年建立正向人生軌跡。

計劃至今為2,300名兒童及青年建立個人化發展方案，而計劃分別就兒童之家及寄養服務兩個服務範疇提供支援。對接受兒童之家服務的兒童及青年，著重促進長遠發展，並擴闊其接觸機會及支援網絡；對寄養服務的兒童及家庭而言，支援亦延伸至其寄養家庭和原生家庭，透過促進家庭參與、在合適情況下協助家庭團聚，以及為準備獨立生活的青年提供生活技能培訓和支援。

在今日「凝伙」計劃啟動禮暨位於新濫蒲崗「凝舍」開幕典禮中，孫玉菡致辭時表示，他十分相信每一個年輕人都是瑰寶，對於小朋友的投放，無論幾多都是值得的，因為小朋友就是未來，而小朋友成長過程中需要有人陪伴和傾聽，「凝伙」計劃正提供此類關懷，幫助他們健康成長，而政府向來在社福方面投入大量資，也希望各界繼續為有需要群體伸出援手，共建有愛的社會。

馬會董事陳智思表示，馬會深信不同成長背景的兒童及青年都應享有平等的發展機會，讓他們展現才能，貢獻社會，而公平機遇一直是馬會重點推動的慈善策略範疇之一，透過跨界別協作，推出多元化項目，擴闊支援網絡，讓不同社群都有機會盡展所長，提升生活質素，當中包括策動推行凝伙計劃。