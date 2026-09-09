馬會2026香港國際公益慈善論壇閉幕　全球逾2000代表共賀10周年

由香港賽馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦的第五屆香港國際公益慈善論壇（PBC2026），周二（8日）於西九文化區圓滿閉幕，同時慶祝論壇十周年的重要里程碑。為期兩天的論壇以「躍動惠群善行致遠」為主題，匯聚世界各地超過80位知名講者及逾2,000名代表，包括來自公益慈善、體育、商界、政府、學術及社會各界的領袖精英。



全國人大常委會委員兼立法會主席李慧琼（前排左五）、行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀（前排右四）、馬會主席廖長江（前排右五）、馬會副主席兼公益慈善研究院主席黃嘉純（前排右三）、一眾馬會董事、馬會行政總裁兼公益慈善研究院董事應家柏（前排左四）等於PBC 2026晚宴上合照。 （香港賽馬會圖片）

香港國際公益慈善論壇自2016年首辦以來，已累計吸引來自全球40多個國家和地區約10,000名與會者，以及逾380位演講嘉賓參與。

本屆論壇圍繞多項迫切的社會議題展開專題討論，涵蓋衞生健康、長者福祉、紓緩都市貧窮、文化遺產保育、青少年正向軌迹發展、氣候韌性和共融就業等。論壇亦透過互動式的實踐匯談、共學工作坊和其他延伸活動，把創新理念與實踐結合，探討如何轉化社會影響力成為具體成果。

為慶祝論壇圓滿結束和10年來全球交流的豐碩成果，PBC2026晚宴假香港故宮文化博物館舉行。出席嘉賓包括全國人大常委會委員兼立法會主席李慧琼、行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀、馬會主席廖長江、馬會副主席兼公益慈善研究院主席黃嘉純、一眾馬會董事、馬會行政總裁兼公益慈善研究院董事應家柏，以及眾馬會管理委員會成員。

馬會與柬埔寨教育、青年和體育部簽署合作備忘錄，攜手推動幼兒教育及發展。備忘錄在馬會董事胡家驃（左）的見證下，由馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉（右）及柬埔寨教育、青年和體育部國務秘書Kim Sethany（中）簽署。（香港賽馬會圖片）

蓋茨基金會全球增長與機遇部門總裁哈里·梅農為論壇第二日發表主題演講，題為「普惠增長新藍圖：以公益慈善開拓全民機遇」。（香港賽馬會圖片）

馬會與柬埔寨簽署備忘錄 推動幼兒教育及發展

同日較早時間，蓋茨基金會全球增長與機遇部門總裁哈里‧梅農發表主題演講，以「普惠增長新藍圖：以公益慈善開拓全民機遇」為題，剖析如何催化慈善工作並確保每一個人都能參與經濟增長並受惠其中。作為馬會持續推動教育及發展公平的重要舉措之一，繼今年較早前「賽馬會運算思維教育」課程於柬埔寨小學按當地需要採納及改編應用，馬會同日再與柬埔寨教育、青年和體育部簽署合作備忘錄，攜手推動幼兒教育及發展。

論壇的閉幕座談演講呈現一場跨世代的深度對話，邀得退役後投身公益慈善的體育領袖，與期望推動社會轉變的新一代運動員對談交流。環節由姚基金創辦人及理事長姚明主持，演講嘉賓包括奧臻（Arelyx）創辦人及行政總裁、奧運游泳運動員江忞懿；中國香港馬術運動員、亞洲運動會獎牌得主賴楨敏；以及兩枚亞洲運動會金牌得主、中國香港男子七人欖球代表隊成員李卡度。

論壇閉幕座談演講嘉賓包括奧臻（Arelyx）創辦人及行政總裁、奧運游泳運動員江忞懿（左一）；中國香港馬術運動員、亞洲運動會獎牌得主賴楨敏（左二）；兩枚亞洲運動會金牌得主、中國香港男子七人欖球代表隊成員李卡度（右二）。此環節由姚基金創辦人及理事長姚明主持（右一）。（香港賽馬會圖片）

馬會及其慈善信託基金年均捐款7.74億美元

呼應本屆論壇主題，The Bridgespan Group亦發表新報告，分析亞洲家族捐贈的獨特之處，以及全球最富裕家族的公益慈善之道。在公益慈善研究院、洛克菲勒基金會和蓋茨基金會支持下，研究探討區內家族、企業和公益慈善的連繫。

此外，Bridgespan有關企業捐贈的最新研究顯示，香港賽馬會及其慈善信託基金繼續位居亞洲企業捐助機構之首，全球排名第八，2020至2024年間平均每年批出7.74億美元捐款。

實踐匯談環節「中國公益慈善生態新格局：透視企業、家族與跨境協作的變革」分析跨境平台如何與大灣區的公益慈善政策環境接軌，開創更大規模的協作空間。。（香港賽馬會圖片）