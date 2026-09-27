吐露港渡海泳710人參加　男子組葉丞軒奪冠　女子組李琋敏衛冕

由大埔體育會主辦、大埔民政事務處社區參與計劃資助的「第53屆吐露港渡海泳公開賽」今日（27日）在大埔吐露港船灣海面舉行。今屆賽事有710人報名參加，較上兩屆多，最年輕的泳手年僅10歲、最年長的77歲。



賽事今早進行，以船灣沙欄海灘為起點、大美督水上活動中心為終點，全程約2,600米。今年男子組冠軍為游出31’31’’的葉丞軒，比去年冠軍李澤楓以33'44"完成賽事更快；女子組冠軍則為衛冕泳手、游出34′05’’的李琋敏。



第53屆吐露港渡海泳公開賽今日在大埔吐露港船灣海面舉行。在起點的船灣沙欄海灘，泳手魚貫下水。（湯致遠攝）

第53屆吐露港渡海泳公開賽今日在大埔吐露港船灣海面舉行。賽事吸引710人報名，不時水花四濺。（湯致遠攝）

第53屆吐露港渡海泳公開賽今日在大埔吐露港船灣海面舉行。賽事吸引710人報名，當中更有殘障泳手。（湯致遠攝）

第53屆吐露港渡海泳公開賽今日在大埔吐露港船灣海面舉行。泳手在終點的大美督水上活動中心上水時笑逐顏開。（湯致遠攝）

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為確保參加者有能力完成比賽，參加者須具有最近三年完成1,000米或以上的公開海域游泳賽之證明，或由教練證明有能力便可以參加；大會亦安排了水試，合格者也可以參加。

今年比賽吸引了710人報名參加，包括518名男子及192名女子泳手，當中一成是非本地泳手。逾700位泳手中，年紀最輕的年僅有10歲，最年長的達77歲。

賽事今早10時半在船灣沙欄海灘開始，今年男子組冠軍為游出31′31"的葉丞軒，比去年男子組冠軍李澤楓以33'44"完成賽事更快；女子組冠軍則為衛冕泳手、游出34′05"的李琋敏，她也擦新自己於去年35'10"完成賽事的紀錄。