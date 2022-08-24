渡海泳設限500人　霍啟剛斥「大倒退」促撤回　梁繼昌批政府無理

原定10月舉辦的維港渡海泳生變，主辦單位中國香港游泳總會會長王敏超今日（24日）透露，政府因應疫情反彈，為活動人數設500人上限。泳總反建議，將2,000名泳手分4個時段出發，但不獲當局批准。王敏超表示，扣減工作人員後，最多只能接受400人參賽，形容按政府要求舉辦是「嘥資源」。

立法會體演文出界議員霍啟剛，批評政府事前完全沒與業界溝通，形容有關人數限制為「大倒退」，做法「一刀切」欠缺明確準則。他要求政府懸崖勒馬撤回限制，並交代有關措施的準則，研究「分段出發」等應對方案。

本身是游泳愛好者、曾參與五屆渡海泳的前立法會議員梁繼昌，亦質疑政府限制「無理取鬧」（irrational）：「為何一萬多人可以在密閉空間開演唱會，而千多名進行了核酸測試的泳手卻不能在空曠的維港比賽？」他又強調，去年疫情期間舉行的渡海泳，連一宗感染都沒出現。



田總宣布取消天水圍10公里賽 原訂8.28舉行 批港府突削參賽人數

霍啟剛質疑「放寬、收緊隨心所欲」

另一場受影響的大型賽事，是俗稱「天水圍10K」的香港十公里錦標賽，原定本周日（28日）舉辦，但賽前4天宣布，因政府突然大削參賽名額，亦不接納分批起步等建議，被迫取消賽事。霍啟剛在社交專頁質疑，今次的做法違背了新一屆政府的「科學防疫」政策，業界疫下籌備活動一直按程序申請，政府「開綠燈」才敢接受報名，但突然其來的人數限制，令這些最少都過百人員參與的籌備工作付諸流水。

霍啟剛批評措施「放寬、收緊隨心所欲」，質疑政府一直表示確診人數多，但同時卻又放寬入境檢疫，限聚令亦無收緊，只針對體育界施加限制，「到底係有咩準則？」他要求政府為日後活動設定清晰準則，與業界保持溝通，令主辦方可提早設計應對方案。

十公里賽取消 霍：體育界有時被放在尷尬的位置

此外，原訂星期日舉行的「香港十公里錦標賽2022」，亦因政府大幅削減參賽名額，而決定取消賽事。霍啟剛說，香港田徑總會周一（22日）才與局方開會，得知政府「開綠燈」，昨日卻突然改變安排。他表示，籌備賽事需要大量人力物力，現在需要安排退款，形容體育界一直是政府夥伴，但有時卻被人「放在尷尬的位置」。

霍啟剛擔心11月的國際七人欖球賽和渣打馬拉松的安排，指向欖總了解過，政府目前仍然許可舉辦賽事。他說獲邀球隊已經訂了機票，並安排好行程，如活動有變會打擊香港的國際形象。

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梁繼昌：設限500人「不如取消算了」

五度參與渡海泳的梁繼昌，則指活動去年在「疫情未完全受控下」仍辦得有聲有色，參加者除了要打足三針、還要賽前48小時進行核酸測試，及嚴守各種防疫措施。他說，如果連年度盛事都要限制在500人以下，自己都認同「不如取消算了」，直指有關限制是浪費人力物力，白費贊助機構。他慨嘆如果連渡海泳都取消，「2022年還有甚麼可以look forward to（期待）?」

梁繼昌在帖文，同時標註了自由黨前黨魁鍾國斌、政制局前副局長陳岳鵬、商經局前政助馮海容、以及前香港游泳代表李穎詩，表示對有關消息相當失望。