九龍灣牛頭角一帶牛頭角下邨與淘大花園，是東九龍極具代表性的住宅與社區交界地帶。身為註冊建築師，「我港 Kongcept」設計與研究總監康清華與九龍灣有著深厚淵源。他適逢參與策劃及籌備九龍灣城市導賞團：「轉灣開故：九龍灣半世紀漫遊」，期望為學生、年青人及不同團體，呈現這地區過去與現在的社區文化特色及轉變，透過細數九龍灣特色建築 ，見證時代的蛻變。



參加者於導賞團中了解九龍灣的歷史、建築，康清華（前排中）指，導賞團正是希望不同的人士能認識及發掘社區的另一面。（受訪者提供）

康清華說身為註冊建築師，一直對香港歷史與社區變化深感興趣，藉著設計與研究讓大眾認識建築的價值是構建社區、文化、回憶的根基。他今次參與策劃及籌備由恒隆社區投資舉辦的九龍灣城市導賞團：「轉灣開故：九龍灣半世紀漫遊」，期望為學生、年青人及不同團體，呈現這地區過去與現在的社區文化特色及轉變。

康清華指他與九龍灣有著深厚淵源，中學年代就讀九龍灣彩石里的聖若瑟英文中學，經常與同學一起到淘大食飯和補習，見證九龍灣發展。也由於他的父母首個置業單位是宏光樓，小時候經常聽他們分享早期在九龍灣的生活。

康清華說在研究九龍灣歷史變化的過程中，發現該區的快速場景變換，5分鐘內已可穿梭於食街、商場、以至德福商場這大型購物中心，加上香港生活文化離不開購物，街舖及商場林立的多元化購物體驗，令九龍灣宛如香港的縮影。

淘大花園圓形建築打造記憶點

從建築角度，康清華認為該區有多個特色之處。當中，淘大花園為該區的指標性大型屋苑，商場可以看到採用了後現代主義建築特色，若細心留意會發現設計上加入很多圓形這幾何元素，為這個地方添上記憶點，打破了上世紀70、80年代現代主義千篇一律的建築風格。

此外，街舖融合商場設計，迎合兩代人的購物喜好。康清華說到其父母一輩喜歡有冷氣的商場，商場內設有空間給居民停留聊天，能發揮社區中心功能，而像他這樣的年青一代則較喜愛街舖，在室外食嘢停留，走在街上較舒服。

康清華指，淘大花園採用了後現代主義建築特色，設計上加入圓形這幾何元素，為這個地方添上記憶點。（受訪者提供）

平台設計創先河

平台設計會改變居民生活模式，康清華指在70年代初或之前，住戶由地下大堂直接乘升降機返家。及後70年代後期起建築條例改變，地面計15米以下的空間若作非住宅用途，覆蓋率可達100%，加上70年代開始流行中央冷氣，德福花園為成功在商場上建住宅平台的例子，屬當時的新城市設計。

康清華稱，於80年代落成的淘大花園同樣採用了創先河的平台設計，1至3期兩者融合，居民可從地下大堂直接坐升降機，或選擇經平台坐升降機返家，而4期起則全部經平台。這種設計的好處是能提升安全度，外人較難進入住宅區域。

在淘大花園有一座建築物獨立地作戲院用途，反映了80、90年代「睇戲」是香港人的主要娛樂，社會需求殷切，也是當時的獨特文化。隨著入場睇戲日漸式微，相關建築現已轉型為酒樓。

聖若瑟英文中學舊校舍空置10年，有關方面曾想過拆卸，但最後卻決定轉為簡約公屋。（受訪者提供）

聖若瑟校舍獲重新賦予意義

提起九龍灣，集體回憶總少不了牛頭角下邨（「牛下」)，它是最後一個重建的徙置區。以前的公屋位處市區核心，「牛下人」是區內回家最快的一群居民。牛下居民對九龍灣的食街、街舖小店、小販等印象深刻，也反映出飲食及購物是香港的生活文化。重建後的牛下在該區繼續連繫到昔日食、買的氛圍。

至於另一地標建築則是當時九龍灣著名學府---聖若瑟英文中學，以及舊校舍外的巨型十字架。康清華提到，每次乘車經過總為他帶來不少回憶。這校舍曾空置10年，有關方面曾想過拆卸，但最後卻決定轉為簡約公屋，於2026年起供基層人士入住。康清華稱，很開心母校的建築能傳承下去，並成為其他人的居所，重新賦予它另一重意義。