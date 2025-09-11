東九文化中心11月正式啟用　牛頭角下邨變身多功能藝術科技新地標

東九文化中心將在11月中啟用，康文署今日（11日）舉行傳媒導賞。中心共有5個表演場地，當中最大的場地定名為「劇院」，共有1,200個座位。該中心的主要定位是進行長期演出及提供藝術科技場地，將於11月中啟用時推出音樂劇《一束光 . 高錕的記憶》，作為開幕節目兼首個藝術科技長演節目。康文署指，中心啟用時間雖然較原定遲了4年，但沒有超支，項目造價維持41.7億。



東九文化中心將在11月中啟用。（鄭子峰攝）

東九文化中心最大的表演場地名為「劇院」，有1,200個座位。（鄭子峰攝）

東九文化中心內部：



中心前身為牛下邨 設計內外遍布精心致敬細節

東九文化中心的位置，前身為牛頭角下邨第11至14座，所以內部設計也有不少細節，特意致敬「牛下邨」，例如中心外牆有模仿公屋鐵閘的設計，中心內部也有部份地板採用具公屋特色的紙皮石。中心外亦有一大片公共空間，設有麻雀裝飾。

中心外牆有模仿公屋鐵閘的設計。（鄭子峰攝）

中心外有一大片公共空間，設有麻雀裝飾。（鄭子峰攝）

5大表演場地一覽 附先進舞台設備 全方位沉浸式音響

中心共有5個有座位的表演場地，分別有不同容量及提供不同功能，當中最大的場地定名為「劇院」，有1,200個座位，內有多個先進舞台設備，例如全方位沉浸式音響系統、4K高清投影系統、舞台自動追蹤系統和媒體伺服器等。舞台上亦設有一個半透明投影屏，令舞台效果更立體。

舞台上設有一個半透明投影屏，令舞台效果更立體。（鄭子峰攝）

第二個場地名為「劇場」，設有536個座位，其伸展式舞台有助表演者與觀眾拉近距離。

「劇場」有536個座位，其伸展式舞台可助表演者與觀眾拉近距離。（鄭子峰攝）

另一個名為「形館」的場地比較特別，備有全牆投影設備，配合折合式座椅和彈跳板，為舞蹈和劇場製作營造更多更強烈的沉浸式體驗。

「形館」可供全牆投影。（鄭子峰攝）

「創館」則是專為中心定位「藝術科技」而設的多功能實驗工作室，座位配置靈活，讓藝術家可探索階段性表演項目及開拓創新作品。

「創館」座位配置靈活。（鄭子峰攝）

名為「樂館」的場地則配備專業混音、擴音系統和隔音牆，是樂隊表演、擴音音樂會及錄音場地，設有120個座位。康文署署長陳詠雯指，該場館可供歌手進行小型音樂會及歌迷聚會。

「樂館」只有120個座位，適合供歌手進行小型音樂會及歌迷聚會。。（鄭子峰攝）

康文署署長陳詠雯。（鄭子峰攝）

推「光纖之父」高錕成長音樂劇打頭陣 由《大狀王》鄭君熾飾演

東九文化中心將於11月中啟用，屆時會推出音樂劇《一束光 . 高錕的記憶》作為開幕節目，亦是首個藝術科技長演節目。該節目講述香港中文大學前校長、有「光纖之父」之稱的高錕的成長故事，將由參演《大狀王》的鄭君熾飾演高錕，並邀得著名音樂人嚴勵行（Johnny Yim）擔任音樂總監。

《一束光 . 高錕的記憶》海報。（洪戩昊攝）

中心受疫情影響延誤4年 維持41.7億造價

東九文化中心的啟用時間較原定延遲了四年，康文署助理署長（文化發展）區玉芳解釋是受疫情影響施工進度，而場地內的先進設備安裝需時。不過，項目並沒有超支，仍能維持造價成本41.7億元。她亦指，場地上月起已開放給不同劇團租用，反應踴躍。中心不僅歡迎中小型藝團，也鼓勵大型及長期項目的進駐。