港鐵九龍灣站指示牌重新加「淘大花園」　市民：畀返淘大居民身分

港鐵九龍灣站B出口指示牌的淘大花園標示，於去年7月被改為東九文化中心，引起附近居民不滿。港鐵今早將指示牌「還原」，改為「淘大花園/東九文化中心」。有市民早上經過，特別拍下指示牌新貌，並支持新安排，「叫做畀返淘大居民一個身分。」另有市民表示，指示牌重新加入淘大花園，令人更有歸屬感：「我住附近咁多年，一向都係嗌開淘大花園。」



港鐵九龍灣站B出口指示牌的淘大花園標示，於去年7月被改為東九文化中心，至上月因何文田站出口指示牌由「愛民邨」改標為「朗賢峯」引發爭議後，有網民公開邀請立法會議員田北辰幫忙，向港鐵爭取將淘大花園標示「歸位」。今早，現場所見，該指示牌已由「東九文化中心」，更改為「淘大花園/東九文化中心」。

市民稱新指示牌保留原有特色 體現文化象徵

由將軍澳區過來的市民楊先生和陳小姐今早留意到有關新聞，故經過該出口時，特別用手機拍下指示牌的最新面貌。楊先生表示：「叫做畀返淘大居民一個身分。」因為指示牌能保留原有特色，而不會被「東九文化中心」取締，但未必會特別便利淘大居民，「唔會唔知自己屋企喺邊度。」他反認為最主要是能體現一種文化象徵。陳小姐就認為，兩個地點名稱並列，比「東九文化中心」更好，能便利首次來、或欲急切前往淘大花園的市民。

彩虹居民：歸屬感會高啲 轉咗會唔習慣

居住彩虹的洪小姐表示，習慣了「淘大花園」的稱呼，「我住附近咁多年，一向都係嗌開淘大花園，東九文化中心都係近呢一兩年先起好，都比較少過嚟。」她續指，如不熟悉該區的市民，則未必知道淘大花園的方向，但熟悉該區的市民，如她本人就未受影響，例如她剛經過出口時不會刻意留意指示牌。

對於指示牌重新加入「淘大花園」，她稱「始終咁多年歸屬感會高啲，你突然間轉咗佢哋都會唔習慣。」她認為兩個地點並列更好，因有其他市民會經過東九文化中心，也能便利他們。

讚新改動更清晰 淘大花園居民：very good

曾居住淘大花園的市民陸先生稱，指示牌的改動清晰許多，形容「very good」。他表示，市民可以同時知道兩個地點的方向。「當然有意義啦，起碼有啲住咗咁多年嘅，突然間冇咗指示牌，佢哋會可能唔清晰。」而其他市民來到也會清晰知道往淘大花園的方向。

不願具名的居民表示，今早留意到有關新聞，她居住在這裡附近，已習慣行經這個出口，「有定冇，對我影響唔大。」但是對於其他區的居民，這個指示會清晰許多，「有一個地標嘅信息，好明顯。」