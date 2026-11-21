由中國香港板式網球總會主辦、Asia Padel Events聯合主辦的FIP Silver GO PARK Hong Kong國際板網球賽，32強賽事昨日揭幕，準決賽及決賽將於明日（星期日）在西沙GO PARK登場，公眾可免費入場觀賽。



國際板網球賽事FIP Silver GO PARK Hong Kong在西沙GO PARK上演。

世界百強選手與港隊代表同場較量

本賽事屬香港歷來級別最高的板網球賽事之一，今屆由過往銅級升級至銀級賽事，匯聚來自近30個國家及地區合共約300名頂尖球手，當中包括多名FIP世界百強選手，以及中國香港亞運板網球代表隊成員。中國香港板式網球總會會長、新鴻基地產執行董事郭基煇，文化體育及旅遊局體育專員莊敏婷，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會義務秘書長楊祖賜等嘉賓出席了昨日舉行的男女子雙打32強賽事開賽典禮。

香港體育學院有限公司院長蔡玉坤、中國香港板式網球總會會長郭基煇、GO PARK Sports 總監朱國庭，與中國香港板網球隊代表、2026年亞運八強女子運動員陳曉嵐及中國香港板式網球總會代表交流。

郭基煇：賽事帶動運動旅遊發展

郭基煇表示，賽事升級至銀級之後，吸引世界各地好手來港，亦為本地青少年、體育愛好者及遊客提供與頂尖運動員交流的機會。他提到，西沙GO PARK毗鄰海岸線，開幕至今已舉辦逾1300場國際賽事與大型活動，累計訪客突破630萬人次。參賽球手在比賽之餘，亦體驗香港本地飲食以及「香港繽紛冬日巡禮」等旅遊活動，推動香港盛事經濟及運動旅遊發展，向全球展現西沙地區的獨特魅力。

港將陳曉嵐：香港有能力辦高水平賽事

2026年亞運板網球八強、香港代表陳曉嵐稱，板網球首次納入亞運正式項目，自己有幸代表香港出戰，如今可以在主場與海外高手切磋機會難得，亦印證香港有能力承辦高水準國際賽事，推動運動旅遊發展。

應屆亞運板網球銀牌得主、馬來西亞選手Christian Didier Chin Zao Quan讚賞今次比賽場地、醫療支援等配套達國際水準。他分享，參賽空檔期間體驗海上活動、品嚐本地點心，遊覽維港及欣賞尖沙咀冬日節日裝置，認為香港集頂級賽事設施與豐富旅遊元素於一身，期望未來可以再度來港參賽。

FIP Silver GO PARK Hong Kong國際板網球賽在西沙GO PARK舉行。

周末舉行嘉年華 有美食車、互動遊戲

除主賽事以外，大會同步舉辦FIP Promises青少年錦標賽與Hong Kong Challenger本地排名賽，其中青少年賽事吸引近150位U18新生代選手參與，致力培育香港板網球年輕運動員。

國際板網球運動員（包括一號種子及二號種子球員）於尖沙咀體驗「香港繽紛冬日巡禮」光影體驗。

賽事周末期間同步舉行板網球狂熱嘉年華，活動涵蓋星級大師班、美食車、互動遊戲，並設有營養品免費試飲、運動康復體驗、板網球投射挑戰，以及限定官方紀念品發售，不論資深球迷或是零基礎市民都可以參與，全部賽事及嘉年華活動均免費向公眾開放。

公眾可瀏覽官方網頁查閱最新賽程。