港燈、長春社推北角生態文物徑　10景點光影之間遊走北角　

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-26 18:37

今時今日的北角住宅大廈林立，但其實這裏與「光」和「影」有着密不可分的關係，既有皇都戲院等電「影」業的地標，也有港燈北角發電廠的「光」。由港燈和長春社合辦的「綠遊香港」計劃，近日正式推出「光影城東」港島東區生態文物徑，帶領市民遊走區內共10個景點，一起探索北角區的歷史、文化和生態特色。

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「綠遊香港」計劃已先後於港島和南丫島開發了11條生態文物徑，覆蓋港燈整個供電範圍，鼓勵市民多作綠色出行，實踐低碳生活。而今次「光影城東」的路線以北角為主軸，從北角碼頭出發，途經新光戲院、新都城大廈、康威大廈、春秧街、雲華大廈、熙和街、皇都戲院、城市花園及油街共十個景點，重溫北角區當年繁華璀璨的歷史和娛樂事業，同時介紹區內的生態點滴。

港燈董事總經理尹志田表示，北角這個地方，無論對港燈或他自己都別具意義。他解釋，港燈第二間發電廠－北角發電廠的原址正是現在城市花園一帶，區內至今仍蘊藏不少港燈的足跡，例如以發電命名的好些街道如「電氣道」、「電廠街」及「大强街」等。尹志田亦透露：「我大半生居於北角，見證了區內的變遷，滄海桑田，今次開發的路線部份景點也勾起我很多回憶，我感到特別高興和親切。」

長春社總監蘇國賢同樣感到雀躍：「北角區雖然發展成熟且人煙稠密，但其實要從中找出生態亮點並不困難！例如春秧街屋簷下的候鳥家燕，牠們每年都回來築巢育鶵，可觀程度絕對不比穿越街巿的叮叮遜色。另外，北角碼頭橋墩的鷺鳥以及岸邊的石牆樹等，都是城巿發展和生態共融的好例子，可見『光影城東』貫徹了『綠遊香港』路線，並兼具生態和文物景點的特色，令人期待！」

活動詳情可參考「綠遊香港」Facebook頁：https://www.facebook.com/greenhkgreen