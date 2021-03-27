撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-03-27 13:36

新冠肺炎疫情令更多人留家用膳，同時紙包飲品及外賣飯盒棄置量有迫爆堆填區之勢。有環保團體前年發起回收紙包飲品盒先導計劃，與27間商場及屋苑合作，利用經典檸檬茶設計為藍圖的「搶眼」回收箱合共收回4.5噸紙包盒，再運至回收漿廠循環再造，未來目標擴大至更多大型商場或其他政府場地收集點，推動巿民從源頭減廢，亦有物業管理協會有意擴大至回收外賣飯盒。

環保組織綠領行動總幹事何漢威表示，根據環保署2019年「香港固體廢物監察報告」數據顯示，本港每日棄置約75噸紙包飲品，相當於44萬棵1.2米高的樹木，預計新冠肺炎疫情發生以來，巿民無法堂食，使用紙包飲品的機率大增，加上政府過往回收紙包飲品盒的覆蓋率不足，導致大量紙盒包括250毫升鋁箔盒或1公升牛奶紙盒等，最終被棄置堆積區內，成為其中一個棄置垃圾的來源。

27間商場及私人屋苑參與回收計劃

為了提高巿民對回收紙包飲品盒的意識，綠領行動前年10月至今年4月舉辦「紙包飲品盒乾淨回收先導計劃」，邀請27間商場私人屋苑，透過一個尤如經典檸檬茶盒包裝的回收箱，鼓勵巿民將用過的飲品紙包盒洗淨壓扁後放回箱內等待回收。以一個巨型回收箱計算，每個可收集大約10公斤重的紙包盒，由計劃實施至今，已合共回收4.5噸乾淨的紙包盒，以每個250毫升的鋁箔盒包裝約重10克計算，回收重量相當於大約45萬個紙包飲品盒。

團體昨日(26日)舉行嘉許禮，表揚4間回收量顯著的物業管理公司，當中以尖沙嘴商場The One回收量27間商場及屋苑中稱冠，達到1331.2公斤，其次為屯門V city，回收量達到959.7公斤，銅鑼灣皇室堡及荃灣中染大廈回收紙包盒重量分別達到446及363.4公斤，三間物業管理公司一同獲得「傑出表現」奬項，並宣佈推出第二代回收箱，更易收集廢棄紙盒。

首度與政府部門合作回收紙包飲品盒

商場The One及皇室堡代表忠信物業管理有限公司表示，計劃推行期間，除了在不同社交媒體宣傳外，還會舉辦親子工作坊及送出現金券，鼓勵更多巿民踴躍參與，回收箱亦設於商場客服處旁邊當眼位置，方便巿民查詢及回收。

另外，綠領亦有與發展局合作，於西環卑路乍灣海濱休憩用地放置回收箱，又在上址舉辦親子工作坊，教導小朋友如何利用廢置紙包飲品盒製造出散錢包，成為首個與政府用地合作的項目。所有回收得來的廢棄紙包盒已運至本港首間紙包飲品盒回收漿廠喵坊Mil Mill進行循環再造，分離出再生漿後送到外地製成日常用品。

環保團體：冀生產者責任計劃涵蓋紙包飲品

政府現時正就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開公眾諮詢，但只針對膠樽，未有涵蓋紙包飲品盒，總幹事何漢威指紙包飲品盒作為疫情期間其中一項消耗及重覆使用量極高的廢物，「飲一支1公升汽水或者要幾日先扔個膠樽，但係一包250毫升紙包飲品只係用咗幾分鐘就用完即棄。」他促請政府未來將紙包飲品盒納入計劃內，以按樽形式要求用者自付。「好似十字牛奶咁，價錢包埋按樽費，你飲完還返個樽，零售店員就退回五毫至一蚊。」既可鼓勵巿民回收紙包盒，相關「按盒費」亦可累積成環保基金，日後可資助相關回收行業。

香港物業管理公司協會副會長黃繼生表示，與綠領行動合作的先導計劃只是一個開端，協會旗下擁有逾100個會員，合共管理數百個商場物業，當中包括領展等大型物管上巿公司，稍後協會將回收成果發佈予所有會員參考，再由綠領行動發信邀請更多商場或私人物業物管公司參與。協會亦有初步構思，因應疫情進一步擴至回收外賣飯盒，期望可與環保署商討回收可行性，再逐步落實相關細節。