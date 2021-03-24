飲料容器生產者責任計劃未包紙包盒　團體憂「紙包水」湧現避徵費

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-24 17:17

政府正就塑膠飲料容器生產者責任計劃進行公眾諮詢，當中不包括紙包飲品盒。根據環保署資料，2019年棄置於堆填區的紙包飲品盒逾2.7萬公噸，即使本地設有首間紙包飲品盒回收廠，但目前回收量只是其最高可處理量約一成。該廠負責人認為，倘回收量足夠，願意繼續投資，但批評政府「無視我們的存在！」 目前超市有出售進口「紙包水」，有關注團體擔心，若生產者責任制不涵蓋所有飲品包裝類別，擔心飲品商透過轉用包裝物料而避過徵費，在欠缺經濟誘因回收的情況下，只會令棄置量增加。

葉文琪（左）表示，「Mil Mill 喵坊」有能力處理紙包飲品盒，倘回收量足夠亦願意繼續投資，批評政府「無視我們的存在！」（勞敏儀攝）

「Mil Mill 喵坊」是本港首間紙包飲品盒回收漿廠，每日可處理約20公噸紙包飲品盒，微調後處理量更可增至50公噸，製成再生漿，送往外地製成日常用品，如紙皮箱、紙袋，貓砂等，惟目前每日平均回收量僅約2公噸，而政府公布塑膠飲料容器生產者責任計劃的諮詢文件中，也沒有涵蓋紙類飲品容器。

環保署早前解釋，是否就某產品引入生產者責任計劃，必須全面考慮其需要性、可行性及優先次序，尤其是本地回收市場，是否已具備相應技術及處理能力，將其轉化為具有市場價值的物料。政府會繼續留意本地回收市場發展，適時探討引入相關生產者責任計劃的可行性。

政府正就塑膠飲料容器生產者責任計劃進行公眾諮詢，不涵蓋膠樽以外的容器。（勞敏儀攝）

業界批政府無視民間處理設施

該廠創辦人之一葉文琪表示，若回收量增加，自然有人願意投資，相信這是雞和雞蛋的問題；又指當內地已定出2025年紙包飲品盒回收率要達4成，若本港要達到有關回收率，推算每日約要回收30公噸，其設施仍有能力處理。他又說，倘回收量足夠，願意繼續投資，但批評政府「無視我們的存在！」

至於清潔回收方面，葉文琪承認是大挑戰，不乾淨回收的後果，是存放1至2日便發臭，運輸成本也是一大考慮，難以每日出動回收。葉認為，自「Mil Mill 喵坊」成立後，最成功是將清潔回收文化傳開去，不少市民願意清潔，逾9成回收物很乾淨，認為納入計劃並非不可行。

至於紙盒的回贈定價，他指，應與膠樽看齊，可跟隨由飲品製造商、智庫及環團組成的「免『廢』暢飲」早前建議每個5仙的回贈額，認為定價非最重要，應增加教育及提升消費者意識，提升市民回收信心及便利度，計劃盡快「上馬」，令本港成「減廢」城市。

「紙包水」現超市 飲品商探討可行性

「免『廢』暢飲」在2018年的市場調查發現，約35%飲品使用鋁罐、紙包飲品盒及玻璃樽；另外65%則是膠樽，其中樽裝水佔55%。目前部分進口商亦有引進「紙包水」，500毫升裝售價十多元。

新計劃下會否引發飲品商轉用其他容器？環保署認為，選擇包裝材料需視乎所盛載產品的性質，轉換包裝材料可能無法滿足所盛載飲料產品的包裝或技術要求，例如紙包飲品盒不能用以盛載汽水及其他碳酸飲品。製造商轉換容器包裝材料須改裝其飲料生產線，當中涉及繁瑣的工序及大量資金投入，故署方預期計劃實施後並不會引致大規模包裝材料的轉換。

但是，葉文琪透露，在政府公布計劃進行公眾諮詢首日，已有飲品商的顧問公司問及其紙包飲品盒回收情況，認為「紙包飲品盒比膠樽更環保」。一旦轉用，對其而言或是「好事」，但他並不樂見，認為自備水樽更值得推廣，希望減少即棄包裝。

「免『廢』暢飲」主席司馬文認為，對政府而言只規管飲品膠樽較便利，可使用入樽機管理，但現時已有飲品商，用紙包飲品盒取代膠樽，日後或有更多飲品商，因不想支付徵費而轉用其他物料，但因無經濟誘因鼓勵市民回收，回收率或持續低迷，終製造更多垃圾。他認為，計劃不應只是聚焦膠樽，建議立法時把所有飲品包裝類型納入計劃，其後分階段執行，令計劃更具彈性。

▼「Mil Mill 喵坊」回收廠▼