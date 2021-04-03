撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-04-03 21:28

今日（3日）是復活節周末假期，不少市民趁疫情稍為緩和出外郊遊。除了西貢、大嶼山等郊外地方，海濱和公園都是休憩熱點。不過，啟德郵輪碼頭屢被批評交通配套不完善，致令人流長期不足，現場所見，地下跑道公園及天台公園草地均坐着不少遊人，或席地而坐鋪上白布野餐，或紮營感受隨風飄來的淡淡青草香，有巿民笑言交通配套不足的缺點反成優勢，「呢度相對(其他公園)冇咁逼。」甚為享受在這裏休憩的時光。

啟德郵輪碼頭登船大堂及商舖空蘯蘯

根據啟德郵輪碼頭的網頁，現時前往該處的交通除了的士、私家車外，巿民要選用公共交通，可乘坐由九龍灣港鐵站出發的綠色專線小巴86號、由九龍塘又一城出發的城巴22號、九龍城出發的城巴22M、牛頭角及觀塘港鐵站出發的九巴5R，以及星期六、日及公眾假期來往北角碼頭至觀塘碼頭的渡輪。惟除了小巴班次較密外，其餘的巴士線班次均為20至30分鐘一班，渡輪則為一小時一班。

受疫情影響，啟德郵輪碼頭多月未有郵輪停泊，記者到場所見，只見室內大部分位置都人流稀少，場內大部分位置都空蕩蕩，除了登船大堂一片烏燈黑火，商場水牌亦顯示現時只剩兩間餐廳和兩個婚宴場地。至於2014年開設、約2.3萬平方呎的「啟德泊遊城」，其免稅零售店及櫃位等等自2016年起關閉，至今維持丟空狀態，如同死城。

雖然交通不便，但位於天台的郵輪碼頭公園，以及位於地面、為寵物共享的啟德跑道公園，上址均設有大草地，不少遊人慕名到來。第一次來到的張小姐表示，今日是由觀塘碼頭乘船來到，認為啟德郵輪碼頭的交通很不方便，而她由下船走到公園「冇諗過要行咁遠」。她認為此處空間夠大，但希望能加設士多或店舖以作補給，「唔敢亂咁行入面，覺得好似乜都冇開咁。」又指聽說以往此處曾有美食車，但現時已銷聲匿跡。

觀塘海濱走廊遊人如鯽

帶同嬰兒駕車前來的歐先生則指，啟德郵輪碼頭空間夠大，加上疫情下沒有郵輪前來，車位足夠泊車方便，因此選擇這裏作假日「放電」，「呢度地方大啲，相對其他公園，就算多人都冇咁逼。」他指，雖然知道有其他巴士可以前來，但班次不太密，亦認為泊車地點應更接近公園、指示亦未夠清晰，「第一次嚟都兜咗陣，行咗十分鐘先到。」不過他笑指，可能因此處較難前來，人流也比其他地方少，較易放鬆。

至於全長約一公里的觀塘海濱走廊，同樣遊人如鯽，無論木造盞道或大草地，均有遊人進駐或途經，令周末的觀塘人流變得如平日辦公室上班時間般繁忙。

啟德郵輪碼頭交通配套不足及人流冷清屢被人詬病，有立法會議員上月中在立法會中批評啟德郵輪碼頭一帶猶如「西伯利亞地帶」，雖與觀塘海濱相距約100多米，但缺乏協同效應，加上觀塘交通擠塞問題嚴重，若能填平觀塘避風塘興建行人天橋及行人路，便為郵輪碼頭拆牆鬆綁，亦可活化整個東九龍地區，另一名議員柯創盛則建議可興建單軌鐵路或連接橋等，解決啟德郵輪碼頭位置偏僻問題。