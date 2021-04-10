天水圍臨時街市開幕三個月　調查發現逾半人指物價貴兼選擇不足

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-04-10 16:26

花了十個月便竣工、建築費達3000萬元的天水圍臨時街市（天幕街市），自去年12月啟用以來，民間有不同意見。有團體今日（10日）公布調查結果，發現有近三成受訪的天水圍居民不滿意該臨時街市，包括認為價格太貴、貨品種類不足等。團體促政府盡快「一南一北」興建天水圍公營街市，同時諮詢民意及引入評分機制，讓他們為街市外判商的服務作出評分，改善服務。

監察公營街市發展聯盟、爭取天水圍食環署街市關注組及天水圍社區發展陣線在上月7日至27日進行了網上問卷和實體問卷調查，成功訪問了352人。當中有超過五成受訪者表示，天水圍臨時街市的物價較貴而且貨品種類不足；也有超過六成人認為街市的設施配套不足，包括缺乏衛生配套和休憩設施等等。此外，有逾六成人不滿臨時街市的四檔熟食檔至今仍未興建好，令街市至今只有36檔非熟食檔口。

爭取天水圍食環署街市關注組成員、在天水圍北居住七年的阿清指，一直以來在區內買餸很不方便，臨時街市落成確實為居民帶來一絲便利，但她指街市內「樣樣有一檔半檔」，如凍肉、燒臘店等沒有其他選擇。阿清又指，場內沒有洗手設施，疫情下只得要手動按掣才可使用的消毒液；她又聽到很多長者批評場內的座椅太矮，「坐落去起唔返身」。

她表示，現時外判商的管理尚算完善，街市衞生情況理想，但擔心日後會「走樣」，最希望天水圍北興建永久的食環街市，「希望規模可以好似大埔墟街市咁，天水圍30幾萬人，連一個似樣啲嘅街市都冇。」

去年12月啟用、位於天秀路公園旁邊空地的天幕街市，是作為永久公營街市落成前過渡措施的臨時街市。（資料圖片／呂諾君攝）

天水圍社區發展陣線幹事楊健濱表示，現今社會強調市民參與的權利，而街市採「半外判」的新模式管理（由食環署作租金釐定和簽合約、外判商提供服務和保安），認為在決定外判商去留方面可設評分機制並讓居民參與，以保持良好的管理質素。他又指，臨時街市雖然對街坊帶來一定程度的方便，但居民仍有「少少失望」，例如場內檔數少，物價也因競爭少而變得昂貴。

楊健濱表示，天水圍居民「等一個街市」已逾30年，團體一直要求「一南一北」，除了最快至2027年才會建成天水圍南的街市，他亦促請政府以天秀路臨時街市作為試金石的情況下，盡快展開天水圍北興建公營街市的可行性研究。

元朗區議會街市及地區墟市工作小組主席郭文浩則指，政府興建臨時街市時諮詢不足，以致該處一帶出現噪音、貨車凌晨上落貨、車輛違泊等問題。他又批評，民間多年前已提出可用天慈車廠、天秀墟等用地作興建公營街市，形容「一南一北」是很卑微的訴求，惟政府未有理會。郭又指，臨時街市開幕至今已超過三個月，惟四檔熟食檔仍未能投入服務，促請政府透明地公布資訊，同時盡快召開街市管理諮詢委員會完善熟食檔口租賃安排。

監察公營街市發展聯盟計劃主任姚靈音希望，食衞局日後可積極考慮於其他新市鎮如東涌、古洞北等興建臨時街市，惟過往程中應進行公眾諮詢，同時街市面積應大於現時天水圍臨時街市的3800平方米，以滿足社區需要。