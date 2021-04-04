盒裝生蠔熱賣　全港逾千處所獲食環署簽發牌照　僅少數位處街市內

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-04 20:19

盒裝即食生蠔最近大受歡迎，盒上更標榜「生食用」等字眼，不少商戶或街市攤檔紛紛入貨。不過，近日有不少商舖被指無牌發售生蠔，並惹來食物安全疑雲。 翻查食環署規定，若要發售「供不經烹煮而食用的蠔」，無論是食肆、食物業處所，甚至是網上平台等，必須獲得署方特別批簽或許可。資料顯示，本港共有1,071個持牌食肆或持有許可證的處所可售賣生蠔，當中只得極少數食肆或店舖位處於街市內。

盒裝即食生蠔最近大受歡迎，不少街市發售有關生蠔，但資料顯示，大部份街市店舖沒有食環署的許可證。（香港01記者攝）

根據《食物業規例》，供不經烹煮而食用的蠔被列入「限制出售的食物」，若食物業欲出售，必須向食環署申領「售賣限制出售食物許可證」。

店舖或食肆售生蠔前都須獲批

資料顯示，持牌食肆出售生蠔時需要領取批簽，全港現時合共有810間食肆獲准售賣生蠔。

至於在持許可證售賣限制出售食物的處所中，全港只得45間處所可發售生蠔，值得留意是，名單中只得數間店舖位處街市。另外，在獲准售生蠔的持牌食物製造廠，例如超市等，全港亦有127間；而新鮮糧食店亦只得3間。

如欲在網上發售生蠔，亦同樣要獲食環署發出許可證，本港現時有86個網站或網上平台帳戶可發售生蠔。