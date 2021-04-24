疫情寒冬｜殘疾僱員由導賞員轉型包裝員、關懷員　社企成功零裁員

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-24 21:57

疫情下裁員潮湧現，員工人人自危，健全僱員尚且擔心朝不保夕，弱勢的殘疾人士更可能陷入長期失業，有社企去年只有三分之一的日子在營業，面對營運壓力，負責人想到新營運方式，由體驗場館轉為經營關懷老人防疫項目，成功達到零裁員，今日在一個開幕禮中分享感受。

本港已開業11年的社企「黑暗中對話」體驗館，由19名股東私人集資580萬元，以社企形式開始營運，現時聘用大約44名員工，當中逾一半是不同程度的殘疾人士，其中7成是視障人士，另有聾啞、輪椅人士等，去年先後迎來四波新冠疫情大爆發，導致去年全年場館關閉多達253日，即全年只有三分之一的日子開放營業，導致邀請參加者拿着手仗、在全黑環境下體驗成為視障人士的模式無法運行，資金幾乎斷裂及可能需要裁減員工。

聘用殘疾社企堅持零裁員

面對經營壓力，該社企開始推動員工轉營其他服務，去年推出WeCare攜手關愛計劃。該計劃主要服務視障、獨居長者、基層家庭等弱勢社群，服務包括籌集抗疫物資製成關愛包派發，亦會透過上門探訪及關愛電話慰問指定對象，提供情緒支援及防疫資訊，原本擔任場館導賞員的殘疾僱員，獲受訓成為防疫包裝員以及電話關愛員，項目由去年三月至今，成功培訓35名殘疾僱員，近四千人次享用有關服務，成功讓社企過渡難關。

黑暗中對話（香港）基金會行政總裁朱月如稱，去年業務被迫由線下體驗轉為線上及其他非本業的項目，有賴一批同事願意跟隨變革才能創造奇蹟「由去年年中全體被迫減薪，都要堅持一個都不能少。至今年年初，疫情稍為緩和，我們至今沒有裁減一位同事，一齊共同進退。」該社企成功零裁員的故事，今日(24日)在經緯青年商會舉辦首屆「飛越品牌大獎」啟動禮中成功分享予在場人士參考。

商經局副局長：經濟有望加快復常

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，本港過去面對多種挑戰及困難，但不少企業及時應變，努力面對挑戰，克服困難，提升競爭力，當中有不少企業在逆巿中堅持下來：「這些企業有共通之處，首先，他們堅持初心，相信公司有競爭力； 同時他們維繫團隊，不會輕易解僱同事，反而會共同面對難關；加上他們應變能力也很高，例如根據消費行為改變努力發展網上平台，與時並進。」

陳指出，失業率數字近幾個月已有所改善，PMI採購經理人指數連續幾個月達到50以上，代表業界對未來憧憬正面，加上疫苗接種率逐步提升，經濟有望加快恢復正常。