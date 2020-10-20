黑暗中對話│體驗館疫下搬遷轉型　生意額跌剩5%仍成外國模範

在香港已開業10年的社企黑暗中對話體驗館，是可以讓參加者拿着手仗、在全黑環境下體驗當上視障人士的空間。數年前位於美孚的場地不獲業主續租，該館去年底成功在荔枝角覓得新址，但在疫情之下，他們重新開業兩月後即要宣布閉館，生意額更一度跌至只得5%。 起源自德國社會企業的「黑暗中對話」，在世界多地均設有體驗館，黑暗中對話（香港）行政總裁朱月如（Cora）形容，面對疫情和場地搬遷這一年「好玩」多於「難捱」，他們亦作出了多方面的轉型。要達到收支平衡、讓40多名員工「保就業」殊不輕易，但Cora指香港的情況可算是數一數二的成功，甚至可在外國芸芸體驗館中成為模範。而今日（20日）體驗館終將舉行網上直播開幕儀式，Cora希望，新館能為大家帶來希望、信心。 攝影：余俊亮

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戴上眼罩和耳機，拿起特製的木弓，黑暗中對話（香港）基金會行政總裁朱月如（Cora）向記者示範這個模仿在視障人士角度出發的射箭遊戲。目標箭靶並非用眼瞄準，而是靠耳機中的聲響提示。位於荔枝角D2 Place內的黑暗中對話賽馬會對話體驗館，去年底由美孚搬遷至此，原定於年初開幕，惟因疫情一再延遲。現時所見，新設施中加入了競技和數碼元素，Cora又透露，相比舊場館，全黑導賞團中亦加入了新的路線和體驗，「喺新體驗中傳承舊嘅優點。」

香港的「黑暗中對話」，約10年前由19名股東私人集資580萬，以社企形式開始營運，在2010年體驗館落戶美孚盈暉薈，希望帶動社會共融之餘，亦能讓身體上有缺憾的「多元人才」就業，當時的租約為期9年。Cora指，早年體驗式活動還未流行，「黑暗中對話」很快便創下佳績，3年內達至收支平衡、第4年更有股息派給股東。即使後來公營、私營機構相繼加入行列，競爭變得激烈，他們仍能營運下去，「如果個問題係正常經濟運作上會遇到嘅，我哋就要不斷創新。」

Cora指，疫情發生後已先後於2月和7月閉館兩次。（余俊亮攝）

現時世界各地有逾20個地方、以特許經營方式設有黑暗中對話體驗館，Cora指，當中只有少數能將活動拓展至企業工作坊，「體驗館嘅來訪者有7成都係學生，其實係蝕住咁做......企業工作坊收到嘅費用較多，可以拉上補下。」與其他社企不同，黑暗中對話的場地、人手需要較多，營運成本相對也高，現時他們有44名員工，當中逾5成是「多元人才」（7成是視障人士，另有聾啞、輪椅人士等），本來每年約有35,000入場人次，今年卻遇上挑戰。

遇上疫情先後閉館兩次

因估計舊場館的業主不會續約，Cora指，早於2016年已想到去留問題。當時不少人認為業主更改租約有如「逼遷」，而即使體驗活動在旅遊網站tripadvisor上獲得好評，政府仍沒在困境中提供任何場地或資助、支援，現時再提及事件，Cora只表示「已經過去」。場館去年底在新址重開原是新開始，卻遇上疫情。「由疫情開始前後閉館兩次，已經超過150日，唔好講生意跌咗幾多，其實係得返5%，一成都唔夠。」她指，即使現時可以斷續開放場館，但人流仍很不穩定，唯一獲到的政府資助，是「保就業」計劃，「疫情對我哋機構真係好大影響......但我哋唔會話政府點解唔幫我哋交租呀咁，呢個都唔係我哋嘅理念。」

疫情之下，社企黑暗中對話體驗館作出了多方面的轉型。（余俊亮攝）

「如果只係開個館，例如係墨爾本喺個好旺嘅商場，營運成本太高，入場費收幾多錢都係做唔住。當一盤生意咁睇，要維持得到，要有好多唔同類型嘅產品，靠畀得起錢嘅部分做少少補貼。」 黑暗中對話（香港）行政總裁朱月如（Cora）

導賞員變身KOL 製網上短片推廣疫情訊息

在疫情之下，Cora與團隊一如以往，尋求方法變通，當中包括將同事由導賞員變為「KOL」，製作網上短片用有趣手法推廣疫情訊息；也有以項目形式尋找資助，使機會在零正常收入的情況下仍能運作，Cora舉例說，近期讓同事變成了「關懷熱線」的聯絡員，定時會致電長者望能紓緩他們在疫情期間的情緒，「可能好多人會覺得我哋啲同事喺疫情下應該係受助者，但其實可以化受助者變為幫助人嘅人。」

在美國 、澳洲等地，都曾有黑暗中對話體驗館因收支不平衡，「捱唔住」以結業收場，相比海外，Cora形容，香港這邊的情況算是數一數二的成功。「如果只係開個館，例如係墨爾本喺個好旺嘅商場，營運成本太高，入場費收幾多錢都係做唔住。當一盤生意咁睇，要維持得到，要有好多唔同類型嘅產品，靠畀得起錢嘅部分做少少補貼。」她又指，在疫情下能夠重開的體驗館約有3間，香港是其中之一，「不論係企業工作坊定係體驗館，經歷咗咁多事情，更加可以見到香港黑暗中對話嘅反彈力.......我哋都有主動分享我哋嘅經驗，希望未來可以繼續互相支持同支援。」

在美國 、澳洲等地，都曾有黑暗中對話體驗館因收支不平衡，「捱唔住」以結業收場，相比海外，Cora形容，香港這邊的情況算是數一數二的成功。（余俊亮攝）

網上直播開幕儀式：

時間：晚上8時30分

「黑暗中對話 Dialogue in the Dark」Facebook：www.facebook.com/DiDHK