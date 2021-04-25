撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-25 22:27

申訴專員公署早前批評政府部門處理舊樓駁錯渠個案出現延誤，有個案拖延超過11年，荃灣區議會日前召開會議討論有關議題，環保署援引數據顯示區內共有23宗污水渠錯駁雨水渠個案，當中七成八個案積壓超過兩年，部分個案已轉交屋宇署跟進，有議員擔心政府部門近年將政策核心轉移至抑制渠管及出水口臭味，做法治標不治本。

荃灣區議會日前召開環境、衞生及氣候變化委員會會議，當中關注私人樓宇的喉管錯駁與日久失修問題，區議員李洪波提到荃灣三無大廈林立，只要有業主將污水管錯誤駁回雨水渠，一旦喉管出現裂痕滲漏至大廈天井及後巷變相播毒，途人行經誤中污水，增加染疫風險，環保署雖可按《水污染管制條例》展開錯駁喉管調查，但無力強制涉事單位業主糾正問題，要求該部門與負責對違例建築工程採取執法行動的屋宇署互相配合，提升執法效率。

議員關注處理大廈駁錯污水渠個案效率

環保署回應由2017年至2020年期合共進行超過580次巡查，發現23宗涉及樓宇錯駁喉管的個案，當中有18宗積壓超過兩年，有16宗已經修復，其餘7宗轉交屋宇署跟進，涉及大廈包括二陂坊、眾安街、川龍街、沙咀街、德華街、曹公坊等舊唐樓，強調署方及屋宇署就埋處理駁錯渠個案時會互相協作，有部分個案會轉交屋宇署，有部分個案因應複雜情況，兩個部門聯合視察，若相關問題引起環境衞生問題，亦會轉介食環署跟進，強調環保署會繼續在區內巡查，一發現足夠證據有人違規排放污水，會採取適當執法行動，並正研究申訴專員報告內那些能夠確切執行的建議，會盡快公布並執行。

屋宇署補充，會因應申訴專員公署的報告，部門已決定將所有難以進入屋內搜證的個案轉介民政署尋求協助，希望加強工作效率。

抑制臭味措施治標不治本

不過，區議員易承聰提出質疑，指留意政府部門近年將解決駁錯渠的問題核心，由治本揪出涉事單位修正喉管，改為主力使用抑制公共渠管臭味，例如在區內啟用四個旱季截流器，即把雨水渠受污染的旱流堵截和分流至污水收集系統以供處理；又試驗應用「氣味控制水凝膠」，以抑制排水系統中的臭氣等治標方法，該類即時見效的短期措施，未能根治大廈錯駁渠管問題，長期反而引發排水渠及海旁惡臭，要求各政府部門嚴肅跟進及研究解決方案。