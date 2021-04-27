荃灣單車徑啟用　區議員評點兩個危險位　僅2.3公里難吸引單車友

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-04-27 20:28

為配合新界單車網絡工程，政府於2008年提出興建一條貫穿新界的「超級單車徑」，分階段將現有分散的新界單車路段串連。長約2.3公里、由荃灣青荃橋至灣景花園的單車徑屬荃灣至屯門單車徑的前期工程，其中長約1.5公里、由荃灣西鐵站D出口至灣景花園一段今日（27日）正式啟用。有荃灣區議員認為，整段荃灣單車徑中有兩處路段容易發生人車爭路情況，亦擔心餘下至屯門路段的工程停留於空談階段，啟用遙遙無期。

荃灣單車徑於4月27日下午啟用，天雨關係沿途未見有太多單車友使用。（呂凝敏攝）

政府早於2008年提出，擬建一段貫通荃灣、屯門、上水、大圍、西貢的超級單車徑，而全長約22公里的荃灣至屯門單車徑主幹線路段，作為前期工程的荃灣單車徑部分路段今日啟用。荃灣區議員劉卓裕到場視察進度，指由荃灣西鐵站D出口至灣景花園一段已可使用，長約1.5公里，至於「起點」、即青荃橋至荃灣西站一段則尚未開放，劉卓裕估計餘下路段亦會於本月底開啟。由於今日一直天陰有雨，現場未見有太多「單車友」使用已開放的路段。

劉卓裕表示，荃灣單車徑的工程於2018年9月展開，最終造價約8,000萬元，包括一個匯合中心及兩個休息處，提供約200多個魚形單車泊位、單車練習場、長椅及位於匯合中心內的一個海興路廁所。荃灣單車徑沿海興建，全長約2.3公里，寬4公尺，整段路段平坦，相信踏單車只需約10多分鐘，劉卓裕認為難以吸引「單車友」特意前來，「條單車徑太短，好快就踩完，好冇癮，亦冇租單車嘅地方，我諗都係得啲街坊小朋友會嚟玩吓」。他認為位於海之戀商場對出一段「S形彎」已是整條荃灣單車徑最刺激的部分。

他提及整段荃灣單車徑有兩處路段容易發生人車爭路的情況，首先是尚未開放的一段，「喺近起點海濱花園學校對出一段，會比較多人行，如果突然有人衝出嚟單車徑，會有啲危險」。另一處則是在荃灣西站D出口對出，劉卓裕認為該處交通繁忙，除了西鐵站亦有的士站，繁忙時間更是人來人往，單車友踏至該處，難免需要減速避人，建議當局在地下加設一些提醒車友減速的標誌，減低發生意外的機會。

雖然荃灣單車徑已開放使用，但餘下由灣景花園至屯門掃管笏的工程卻一直只聞樓梯響。劉卓裕透露，因深井一帶居民反對興建單車徑，令屯門一段的工程停留於規劃階段，令全段落成貫通遙遙無期，「洗濕咗個頭，當然起埋落去會好啲，因為淨係起荃灣一段意義不大；但選擇住深井嘅市民亦因為貪嗰邊夠靜，如果起咗單車徑，吸引多咗人嚟踩單車，亦確實會對佢哋造成滋擾。」