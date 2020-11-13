【超級單車徑】發展單車本地遊　配套規劃雙管齊下

隨著上水至元朗的單車徑落成，屯門至馬鞍山單車徑於9月29日啟用，本港超級單車徑的安全現況以及未來發展都引來市民關注。周三（11日）有立法會議員對發展局局長提出質詢，提及單車徑的規劃問題以至未來「單車經濟」的發展。「超級單車徑」未來可以如何創造經濟效益，政府目前仍相當被動。

誠如發展局回應議員質詢時指出，新界單車徑網絡的相關工程用意在於方便騎單車人士休息及觀賞景色，鼓勵和促進單車康樂活動，甚至帶動單車徑沿線和周邊社區的本土旅遊和經濟活力等。配合疫情之下的本地遊發展，新界單車徑的潛在經濟效益可以如何利用，仍然值得政府加以研究。

陸頌雄引述市民意見指，單車徑與行人過路處交界的膠柱距離過窄，路面有高低落差但欠缺斜道，或容易導致意外，促請當局改善。（資料圖片）

經濟價值視乎政府配套

自早前新界單車徑啟用之後，便有本地旅行社舉辦上水羅湖單車遊，但其收費卻引起市民討論，認為單車遊根本無需參加旅行團。對於如何在單車徑上給予市民額外的旅遊體驗，讓市民感到值回票價，也正是旅發局理應著墨之處。有見於政府現時未有從單車徑收集使用人次數據，政府應首先收集數據，研究哪一路段較受市民歡迎，從而研究周邊規劃加以配合發展。隨後政府可鼓勵商界沿單車徑發展適合近效環境的假日活動場地，為市民提供更多假日娛樂活動，創造商機之餘，亦為日後本港旅遊業的轉型準備。

新界「超級單車徑」的建成，無疑為接鄰地區帶來商機。諸如單車租借、維修、運輸，以至市民的補給、餐飲及休憩及康樂設施等，都為本地旅遊帶來向全新方向發展的養，創造擺脫舊有「購物天堂」、「飲食天堂」等既定旅遊模式的機會。

政府如何引導旅客使用合適路段，並致力改善其他路段的安全情況，仍須發展局多下苦功。（資料圖片）

單車經濟可期？

然而要推單車經濟，本港單車徑的先天不足，則仍須政府正視。現時新界單車徑的部分路段本不宜旅客消閒使用，政府如何引導旅客使用合適路段，並致力改善其他路段的安全情況，仍須發展局多下苦功。例如現時的元朗至上水段在10分鐘路程之內便出現多個斷載位，反迫使車友在行人路或車路上繼續踏單車；而由於香港鬧市本來的規劃所致，亦使新界單車徑無法直接與九龍的鬧市連接，也使不少單車友透過單車徑「踩入市區」的願望落空。

香港要走向單車友善，甚至要向「單車城市」進發，創造單車經濟，政府不止要將新界區內的單車徑連結。如何在鬧市內為單車創造空間，讓旅客可以利用單車在市區活動，也是在本港養成單車遊風氣的重要條件之一。要建立以單車遊為重心的本地旅遊配套，政府仍須從都市規劃的道路設計上，考慮到單車使用者的所需，讓單車橫跨在九龍與新界活動，以此幫助本地單車旅遊的發展。