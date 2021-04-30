青年創業｜97後文科生闖商界創租車平台　月入逾20萬　疫下生意增

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-04-30 08:00

不少年輕人都有創業夢，不過單有夢想而沒有相關知識和支援，未必可以成功。近年就有一名生於1997年後的文科生，未畢業便已跳入商界創立租車平台，他坦言，早年曾因缺乏打理生意的經驗而失敗，但在得到來自專業人士的意見和幫助後，現時平台已漸上軌道。此外，他也找到有不同專長的伙伴組成團隊，疫情下百業蕭條，但這個租車平台適時迎合市場需要，生意反而有增無減。

為文科生Ken闖入商界，創立了租車平台Carful。（呂諾君攝）

今年24歲的李尚均（Ken）熱愛汽車，他憶述在18歲考到車牌後，與友人合資8,000元買了第一輛車，但那時並不常駕車。他隨後留意到香港的汽車閒置問題十分常見，同時又知道外國的汽車共享文化發展得十分成熟，於是想到，在香港也可以靠出租車輛來賺取收入。Ken18歲已初嚐創業滋味，高峰時與朋友擁有共八輛汽車，但最終卻以經營失敗收場。

Ken於2019年入讀城大中文及歷史學系後，「膽粗粗」到知識轉移處（Knowledge Transfer Office, KTO）尋求創業支援，除了獲得專業意見及創業空間，他更有機會到台灣參加「2019 Meet Taipei創新創業嘉年華」，萌發及深化創立智能租車平台Carful的意念。Ken指，Carful現時主要以社交平台和電話運作，共擁有20輛汽車作出租，出租率達9成，平均月入逾20萬元，更於去年10月獲天使投資者注資500萬元。而在疫情下，主打年輕人市場的他們因應港人無法外遊而推出了汽車露營等計劃，迎合到市場需要，形容在此期間生意反而有增無減。

城大目標投放5億元助學生成立初創企業

Ken又指，團隊下一步將設立手機應用程式和網站，亦計劃發展車聯網及汽車金融科技，助車主解決汽車閒置問題及推動共享經濟文化。身為文科生的他，認為不同科目出身的學生都可創業，而透過一些聯繫聚會（Networking session），則可找到有不同專長的拍檔，相比「單打獨鬥」是更加理想。Ken又透露，會參加香港城市大學推行的大型創新創業計劃「HK Tech 300」，希望透過計劃建立更廣闊的人際網絡，推動公司下一步的發展。

香港城市大學協理副校長羅璇表示，「HK Tech 300」計劃分為「招募及培訓」、「播種」、「培育」和「發展」四個階段，會提供資助培訓指導、種子基金及天使基金，以幫助學生團隊將創意轉化為初創項目，並會透過與工商界建立的網絡，為初創項目提供共創空間和相關支持，其目標是未來三年內投放5億港元，協助城大學生成立300家初創企業。有志成為創業者的城大學生、校友、科研人員，以及使用城大的知識產權成立初創的人士，皆可申請參與此計劃。