撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-01 08:00

今日（5月1日）為勞動節，本港基層人士的薪金收入追不上通漲，不少勞工淪為「窮忙族」。今年2月，最低工資水平經過行會討論下，維持每小時37.5元，基層僱員變相凍薪。有團體為基層勞工現況作出調查，發現有超過九成基層勞工不知何時才能退休，自覺至少要做到70至80歲以上，認為單靠政府現存的津助及積蓄下難以維持退休生活，促請政府完善長者退休保障措施。

天主教勞工牧民中心保安護衛關注組今年3月進行調查，了解基層勞工（保安員和清潔工）面對的生活及就業情況，問卷以面對面形式進行，共收到240份有效問卷。受訪者年齡集中在60至70歲，超過九成表示不知自己何時才能退休，或至少要做到70至80歲以上。

天主教勞工牧民中心保安護衛關注組今年3月進行調查，了解基層勞工（保安員和清潔工）面對的生活及就業情況。（曾鳳婷攝）

對於今年的最低工資維持在每小時37.5元，超過八成的受訪者表示不能接受，工資低下令他們難以應付日常開支。面對這種情況，大多受訪者不敢想像何時才能退休。有受訪者預計自己在82歲退休，惟他卻非因為已確保有足夠資產維持退休生活，只是保安證於82歲時到期，預計自己未能續期，變相強制退休。

有82.5％受訪者認為，單靠積蓄加上強積金，難以維持退休後的生活；有75％認為長者生活津貼同樣不足夠維持退休生活，其中一位64歲、即將取得強積金的受訪者表示，對前景感到憂慮，因為公司和他在65歲後也不用再供強積金，雖然實際薪金看似上升，但入息增加下，令他未能再受惠於政府的津助，整體收入變相減少。

調查亦發現有七成的受訪者現時並沒有申請「鼓勵就業交通津貼」或「在職家庭津貼」的政府資助，而鼓勵就業交通津貼在6月取消，所有申請者需要改為申請在職家庭津貼。有84％受訪者指出，在職家庭津貼宣傳不足，很多不知道自己是否合資格申請。而原本有申請鼓勵就業交通津貼的受訪者，則對需要改為申請在職家庭津貼感到無所適從，因為在職家庭津貼需要與所有同住家庭成員一起申請，如家庭總入息超出上限，或家人不願提交相關資料，都令基層勞工難以受惠。

天主教勞工牧民中心實習社工雷日昇指出，現時基層勞工面對最大的困難，是不知自己何時可以退休，情況令人憂傷和關注。他建議除了要有足夠的長者生活津貼協助基層勞工退休外，亦要提高最低工資，讓他們可以足夠維持體面的生活。

天主教勞工牧民中心實習社工雷日昇指出，現時基層勞工面對最大的困難是不知自己何時可以退休，情況令人憂傷和關注，促請政府應考慮完善長者退休保障。（曾鳳婷攝）

雷日昇認為政府各項制度應更人性化，配合實際需要作出調整及加以宣傳，讓基層勞工可受惠。此外，當局亦應留意各項政策下衍生的問題，例如強積金在65歲後不用供款，會引伸出長者生活津貼能否足夠維持生活等問題，促請政府應考慮完善長者退休保障。

在職家庭津貼門檻比個人交津計劃高

從事保安二十多年的阿中，現時在工廈上班，每日上班10小時，每周休息一天，月入不過一萬。以往他申領鼓勵就業交通津貼（個人交津計劃），幫補日常支出，但在5月個人交津計劃便會終止。阿中表示，4月中時收到政府信件，指個人交津計劃即將完結，建議申請人若有需要可轉向申請在職家庭津貼。

阿中表示，4月中時收到政府信件，指個人交津計劃即將完結，建議申請人若有需要可轉向申請在職家庭津貼。（天主教勞工牧民中心提供圖片／雷日昇攝）

但在職家庭的申請津貼形式和個人交津計劃不同，需要同住人和申請人同時提供相關資料。阿中現時與哥哥同住，雖然多番請求，但哥哥以私隱為由堅拒提供相關資料，令阿中無法申請在職家庭津貼。他指個人交津計劃的每月對他幫助很大，除了日常支出外，更能讓他在生病時願意花費看私家醫生，希望政府能繼續提供個人交津計劃，或讓在職家庭津貼改為可一人申請，令更多基層人士受惠。

阿中現時與哥哥同住，雖然多番請求，但哥哥以私隱為由堅拒提供相關資料，令阿中無法申請在職家庭津貼。（曾鳳婷攝）

取出強積金後 變相不合資格申請政府補助

現時64歲的阿華在15歲時便投入社會工作，一開始從事運輸行業，後來轉職保安員，多年來都未有申領任何的政府津助，惟在8年前迎來一場變故。2013年，阿華的肝臟需要接受移植，手術後令他足足一整年無法工作，也幾乎把多年來辛苦存下的積蓄用盡。2014年，阿華的太太和子女從內地來港定居，也加重了他的經濟壓力。

現時64歲的阿華坦言，強積金的存款不多，最多只能支撐一年。他又認為若想在香港退休是一個夢，「你做得一日得一日，根本唔敢諗退休，香港嘅退休保障係一個笑話」。（曾鳳婷攝）

在接受換肝手術後，阿華再也無法從事過於操勞的工作，但子女年紀尚幼，太太需照顧家庭，未能外出工作，經濟支柱落在阿華身上，故在2014年開始，他申領了綜援，以及從事替假保安員，但收入只是僅僅夠用。

明年阿華便會踏入65歲，將會取回強積金，但令他反而更憂心。因為取回強積金，即意味他會失去申領綜援的資格（高於申請綜援的入息）。阿華現時需要定期到眼科和肝科覆診，以往在綜援制度下，這些費用都可得到資助，但日後便需要自費。阿華坦言，強積金的存款不多，最多只能支撐一年，認為若想在香港退休是一個夢，「你做得一日得一日，根本唔敢諗退休，香港嘅退休保障係一個笑話」。

保安護衛關注組成員阿恩指出，大多保安員需要上班12小時，他們卻只獲得僅有一萬多元的工資，而他們的入息往往不能申領任何的津助，令他們無力對抗通脹，「喺現時制度下，基層係有心去工作，但反而好似罰緊啲勤力嘅人」。

保安護衛關注組成員阿恩認為「喺現時制度下，基層係有心去工作，但反而好似罰緊啲勤力嘅人」。（曾鳳婷攝）

她提到，現時大廈以招標制僱用管理公司，一般以兩年為期，即在公司中標後，保安員有一份兩年合約，但當別家中標後，他們便需投身到另外一間公司，令他們無法領取長期服務金。此外，有些公司更會以現金出糧形式暫時僱用員工，在沒有合約及任何勞工保障下，為了生計亦會屈服，令基層市民從不敢去想退休生活，終日只奔波於滿足基本生活需要。