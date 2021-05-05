撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-05-05 18:47

早前東涌映灣園11座一名外傭確診，並被驗出帶有變種病毒，整幢大廈逾1,000名居民須強制檢疫21天。有正在竹篙灣檢疫中心接受隔離的住戶指，雖然早有心理準備，但營內的膳食安排實在混亂，質素和份量都強差人意，而床鋪「有陣噏味」之餘，床的尺寸很短，身高約158厘米的她睡上去都只是剛好。此外，她又發現，大廈的管理員、清潔工現時疑仍如常上班，認為他們與確診者接觸的風險和機會相比居民更高，「如果真係要確保安全，佢哋都應該要有檢疫，否則到我哋（住戶）出返嚟，又要因為有人中招再困多21日！」

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上周四晚上，政府因發現涉及變種病毒株的確診個案，「突襲」將映灣園第11座列為「受限區域」。與家人同住在該座樓的陳小姐（化名）指，事發當晚正在外面和友人吃晚飯，當時新聞只說要做檢測。但她回家後沒多久，便和家人收到消息指要進行檢疫，「全世界都即刻衝落樓啦，仲記得等𨋢等咗好耐，做咗檢測之後，大家狂問工作人員幾時要送到檢疫中心！」多番詢問之下，才被告知安排了翌日早上離開，「到第二朝好好彩，比起其他人好快就上到旅遊巴，不過唔知點解喺車度又要等成個幾鐘。」

陳小姐指，抵達竹篙灣檢疫中心後，獲安排與姊姊入住同一間房，「其實間房個環境係唔錯嘅，兩個人住比想像中大同埋都算乾淨。」但她表示，房內的床鋪看似已十分陳舊，即使已要求更換另一套，仍是有異味、有毛粒。此外，身高僅158厘米的她指床身很硬尺寸亦很短，「我瞓都只係啱啱好，正常男人應該會頂住隻腳。」

不滿營內膳食安排混亂

「入嚟嘅第一、二日派嘢食都好差，要等差唔多兩三個鐘先有嘢食。」陳小姐指，每餐派發的餐盒都是好多汁、好少餸，茨汁甚至濃稠得呈啫喱狀。至於送餐安排，雖然近數日有所改善，但整體而言都十分混亂，她們曾「狂打電話去追」，惟電話長期不通，WhatsApp也不會有人回覆，而民安隊工作人員態度有時亦很惡劣，「可能真係多人催飯佢哋都有啲『燥底』，但我哋都慘㗎嘛咁耐都冇飯食。」她認為，不同部門之間應加強溝通，「唔使有事要搵佢哋時，就不斷叫我哋搵返第二邊！」

有住戶質疑，大廈管理員和清潔工人的感染風險較高，不應如常上班。（資料圖片／李澤彤攝）

質疑大廈職員感染風險更高

而昨日（4日）陳小姐媽媽致電映灣園11座大堂欲作查詢時，發現接聽電話的是平日常見的看更，她懷疑大廈管理員和清潔工人現時正如常上班，質疑其感染風險較高，為何卻不需進行21日檢疫，「講真我哋同個確診者接觸嘅機會實在好低，平時入𨋢出大堂都會戴住口罩，都理解可能因為變種病毒（需要隔離），但我覺得要確保安全嘅話，就只係住戶，大廈管理員、清潔工人風險都應該要有檢疫。」她又指，未來希望政府所有措施都更透徹，盡快堵塞漏洞，「希望所有措施都係對等嘅，唔係旅遊氣泡，新加坡過嚟唔使打針，但我哋過去又要。」



香港01正就以上事件向衞生署查詢。