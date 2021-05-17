觀塘重建｜僅存果汁舖今拉閘遷出 裕民坊正式步入歷史

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-17 19:44

觀塘裕民坊重建在即，只餘下最後一間果汁店繼續留守，老闆娘張太早前接獲通知，明日將會是遷出期限，她今日完成最後一日營業，趕緊在巿建局收舖前執拾細軟。萬般帶不走，她唯一帶走陪伴身旁四十多年的廚刀離開，當作是退休前夕與亡夫相守的紀念。隨着最後一戶離去，標誌着六十年代發展至今的裕民坊正式走進歷史。

隨着皮具店本月12日被清場封舖後，裕發果汁店被視為全個裕民坊最後留守的「釘子戶」，她上周收到巿建局的遷出通知書，明日（18日）便是最後遷出期限，趕緊在周日清走所有果汁、雞蛋仔、飲品及雨傘存貨，店上高掛的「光榮結業最後4天」在倒數第四天後便再沒有更新，與斑駁殘舊的價目表與招牌，仿佛永遠定格未重建前一刻。

存貨半賣半送清出

原本打算今日不營業的老闆娘張太，因手上存貨未清，又趕緊提早開門，以半賣半送的方式盡量清走所有物品，有街坊到場與老闆娘拍照留影，至下午四時起開始與員工執拾所有物品，包括風扇、機器、冰箱及雜物，趕在下午五時清場前完成。

當物品大致執拾妥當後，她拿起菜刀與街坊切燒豬拜神，正式宣告結業榮休，她含淚坦言：「我想留到最後先走。」店內的庶汁機、雞旦仔機所有大型機器，全部留在店內，先讓巿建局人員搬走暫存，再想辦法帶回家，「有紀念價值都會帶走，庶汁機係我老公整出嚟。」現場唯一能夠帶走的生財工具，便是切燒豬那把菜刀，「由開果汁店，呢把刀就一直用緊，由過咗身老公傳落嚟。」臨別依依，張太將燒豬分予在場街坊，並拍照留為最後紀念，成為離別裕民坊最後一場嘉年華。

五點半後拉閘封舖

踏正五時正，巿建局人員準時到場點算，大約20分多鐘後着張太簽下合同，正式把交匙予市建局，五時半拉閘封舖焊死，代表裕民坊最後一戶的收舖程序已經完成。

張太表示收舖過後，不會遷入新開的裕民里商場「我年紀都大，入去又唔知有冇生意。」她強調理解賠償金額需要跟著現行框架走，「我從來也不需要同情，我都唔係為錢。」她寄語希望新的裕民坊會讓社區變得更好。

活在觀塘負責人馮炳德指，市建局早年處理年利東街及囍帖街重建手法，完全顯示零保育精神，只會興建新大型商場，舊商戶難以重返舊地經營，故張太接受市建局賠償360萬元的方案，是一個無奈決定，「係無奈中唯一選擇，只可以選擇要或者唔要。」

巿建局：未來數月進行清場及平整工地程序

巿建局發言人回應，隨著完成處理最後一個違例構築物的搬遷方案，代表市建局與違例構築物佔用人歷時近三年的協商及相關的搬遷方案建議，終告一段落。

在最後一個違例構築物交吉予市建局後，緊隨的清場及平整地盤工作亦會陸續展開，包括重新啟動裕民坊內樓宇拆卸工程涉及的工序，為即將清拆的三幢大廈築起保護圍板和圍網、向政府部門申請拆樓許可證等 、清拆第四發展區內包括同仁街臨時小販市集及前賽馬會健康院普通科門診診所的建築物、與政府部門落實裕民坊一帶的道路改善工程具體措施，以及興建與港鐵觀塘站連接的平台等一連串的工作，亦將會在未會數個月進行。