撰文： 曾鳳婷 蔡正邦 最後更新日期： 2021-05-01 10:00

觀塘裕民商場在4月初正式開放，裕民商場對出的公眾休憩廣場啟用後，場內便列明多達26項規則，包括限制在內採訪、唱歌和遊戲等，引起團體關注。 關注觀塘重建的團體「活在觀塘」認為，該地原屬政府土地，當局以公權力收回，卻換來成為一個高度管理的私人公共空間，形容做法並不理想，擔心日後重建工程完成後，會令觀塘周邊僅有的公共空間變成規限多多的私人發展公眾休憩場地，阻礙大眾自由使用。市建局表示，物業管理公司在日常管理上，樂意聽取意見及彈性處理公眾的訴求，而裕民坊公園重建後面積會增加2倍多，並將繼續由康文署管理。

裕民坊商場對出的公眾休憩廣場現時由裕民坊管理有限公司管理，24小時對外開放。現場所見，廣場內有告示列出26條規則，包括限制在內採訪、唱歌和遊戲等，若想在內進行任何活動，皆要向管理公司申請，禁止任何未經許可的活動如宣傳、遊行、演說、表演或其他公眾集會，最後一條更列明管理人保留隨時修改任何規則和法規的權利，而不作另行通知。

關注團體「活在觀塘」負責人馮炳德十分關注公眾休憩廣場的規則，他指私人發展公眾休憩空間是由發展商（即管理公司）所主導，諸多規則限制下，在公眾休憩廣場進行任何事宜，均需取得管理公司准許後才可以做，否則對方有趕走市民的權利。

裕民坊商場對出休憩廣場原是政府土地，當局以公權力收回後，現由商場管理公司管理。（蔡正邦攝）

原屬政府土地 收回後卻由私人發展商管理

馮炳德認為，公眾休憩廣場用地原先是政府土地，並使用公權力收回，應用作公共空間供大眾自由使用。他形容公共空間即指不違反一些簡單原則下，例如不破壞公物、不打擾到其他使用者等，以最大限度供市民自由使用的空間，但現時公眾休憩廣場明顯未能達到以上準則。由私人發展商管理場地，扼殺市民自由使用權利。「發展商已經食咗個馬路（小巴和巴士站需搬進商場地下）、食咗條街，還返畀我哋嘅竟然係一個高度管理嘅私人公共空間，係本末倒置，做法唔理想」。

馮炳德認公眾休憩廣場應作為公共空間，理應在不違反一些簡單原則下，以最大限度供市民自由使用。（蔡正邦攝）

「發展商已經食咗個馬路（小巴和巴士站需搬進商場地下）、食咗條街，還返畀我哋嘅竟然係一個高度管理嘅私人公共空間，係本末倒置，做法唔理想」。 活在觀塘負責人馮炳德

公共空間對社區至關重要，整個觀塘重建項目公眾休憩用地預料達9,348平方米，馮炳德憂慮在重建發展下，會使觀塘周邊僅有的公共空間，均變成規限多多的私人發展公眾休憩場地，未能讓大眾市民自由享用。以裕民坊休憩公園為例，該地料在6月便會關閉進行重建工程，馮炳德透露，根據當年設計圖，公園將成為商場的中庭，並有機會同樣由商場管理，改劃成私人發展公眾休憩空間，擔心令街坊失去屬於他們的休憩空間。

公共空間對社區至關重要，整個觀塘重建項目公眾休憩用地預料達9,348平方米，馮炳德憂慮在重建發展下，會使觀塘周邊僅有的公共空間，均變成規限多多的私人發展公眾休憩場地。（曾鳳婷攝）

觀塘是一個舊區，由不少基層街坊及不同族裔人士，例如福建人、潮州人和南亞裔等組成，以往他們有不同的宗教祭祀活動，例如潮州人的神功戲及盂蘭文化等，馮炳德認為公共空間的減少，變相令他們失去進行這些活動的機會。在商場管理下，勢必利用私人發展公眾休憩空間進行商業活動，「賺盡」商業利益，與公共空間的原意背道而馳。

他建議政府可仿效外國做法，例如修定法例，無論私人或政府的公眾休憩空間，均需加入社區參與元素，更可由社區管理，降低場地使用門檻，增加市民對社區的歸屬感，更有助營造一個理想的社區面貌。

市建局稱管理公司會彈性處理公眾訴求

對於休憩廣場的使用問題，市建局回覆指，在觀塘市中心重建計劃（K7）第二至第五發展區，合共提供約9,300平方米的地面公眾休憩空間及綠化休憩空間予公眾享用，當中位於第二、三發展區內、毗鄰裕民坊商場UG/F層以及地面層的休憩空間，屬於重建後為社區新增設的設施，其位置屬於私人土地範圍內，並連接商場行人通道出入口。因此，局方安排商場的物業管理公司統一管理，以便進行維修和保養，為公眾提供優質的休憩設施。

局方指根據發展局的《私人發展公眾休憩空間設計及管理指引》為K7項目內的公眾休憩空間訂立管理規則，容許公眾享用休憩空間作歇息、閒坐、散步等大部分日常休閒活動。為確保不同年齡的使用者可安全、舒適地享用公眾休憩空間，管理規則的設定亦以提醒使用者不阻礙公眾通道、不妨礙其他公眾享用休憩空間，以及不騷擾及影響私人物業住戶的安全及私隱等為前提。物業管理公司在日常管理上，樂意聽取意見及彈性處理公眾的訴求，亦會適時審視管理場地的執行細節，優化服務。

裕民坊公園重建後將繼續由康文署管理

至於裕民坊公園的日後發展，局方則表示， 根據政府核准的總綱發展藍圖，原來的裕民坊公園將納入K7項目的規劃範圍，市建局進行重建時，會按照政府核准的園境設計一併優化，並將公園面積增加，由原先的1,900公方米增至約4,000平方米，是現時裕民坊公園的2倍多。整個觀塘市中心重建計劃完成後，優化後的裕民坊公園將繼續由康文署管理。