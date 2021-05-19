佛誕│屯門近百善信放生　團體勸停不果　負責人：生物輪迴好啲

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-19 18:35

今日（19日）是佛誕，多處都有宗教放生活動，不過很多時放生不當反變殺生，早前就有著名風水師傅被指曾帶領善信們到水塘放生，引起不少網民批評。而多個關注團體近日都有呼籲市民不要胡亂放生，香港01記者今天亦跟隨香港兩棲及爬蟲協會的義工前往兩個放生熱點，期間義工曾嘗試向負責人解釋理念和阻止放生活動，惟對方表示誦經一旦開始難以暫停，而且「政府冇禁止」、堅稱放生能令生物獲得「好嘅輪迴」；而在另一邊廂，有人趁善信放生海鮮後立即撈起，收穫相當豐富。

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今早約9時，記者和香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研（Victor）來到屯門蝴蝶灣觀音公園內的臨海位置，只見近百名善信無懼疫情聚集，雙手合十向着海面誦經、上香。其後一艘載有多桶生物的漁船駛近，有在場的善信透露，是次放生行動由船上的漁家負責，經過相關的儀式後，只會象徵式地在近岸位置放走少量生物，其餘均會送到公海才一一放走。

據該名善信估計，船上的生物以魚類為主，亦有海產如蜆等，此外記者見到船家舉起了一隻馬蹄蟹，又用網將數條倉魚扔到海中。Victor其後找到放生活動的負責人，希望能說服對方停止整個放生活動，惟對方只表示「下一次會考慮」，又指政府沒有禁止放生行為，他們團體「放咗幾十年都冇問題」；負責人強調，一班善信的行為只是出於善心，認為放生可讓生物拿回「生命的權力」、「輪迴好啲」。

而在另一放生熱點北角碼頭，中午時份都有不少善信在海鮮檔買海產放生，部分人由職員代勞、亦有部分人親自將蜆、油錐等經特製的鐵滑梯瀡到海中，或是將整個魚網吊入海。但在碼頭底的木樁之間，卻有男子立即將落入海中的海產撈起，放入自己的箱中收好。

動保團體批評胡亂放生「濫慈悲」

Victor指出，魚類如沙巴龍躉、貝殼類如蜆類，馬蹄蟹、龜、水魚、田雞等也是常見會被放生的對象，惟牠們很大機會適應不到，也有機會破壞生態。「例如蜆都有分淡水同咸水，就算係咸水蜆，放入海度移動能力較低都好難生存......又例如沙巴龍躉，其實係由花尾龍躉同老虎斑雜交出嚟，本身唔應應存在喺海，而佢食量驚人，亂咁放生會影響海洋生態。」他批評，如只有慈悲而沒有智慧，行為其實是「濫慈悲」；又指協會近日都收到很多巴西龜被人放到野外，形容場面是令人心痛。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研（Victor）今日到多個放生熱點，呼籲市民停止對動物有害的放生行為。（香港01記者攝）

他續指，現時香港未有法例監管放生，只可根據《防止殘酷對待動物條例》、《野生動物保護條例》來保護動物權益，存有缺口致令放生行為十分頻繁；而反觀其他地區，澳門有《動物保護法》、台灣有《野生動物保育法》、新加坡有《公園及樹木法令》，他希望相關部門和政府盡快正視問題，「唔好等成個生態一發不可收拾先去處理。」