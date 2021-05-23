空氣污染｜屯門11地點二氧化氮濃度超世衛標準　紅橋巴士站登榜首

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-23 20:14

屯門區一直是空氣污染的重災區之一。健康空氣行動與香港科技大學環境研究所合作，開展首個「好空氣社區」教育計劃，以屯門區作起點，希望逐漸向18區推廣關注空氣污染的重要性。有區內中學於昨日（22日）舉辦空氣社區展覽日及社區研究會，向公眾展示計劃首階段成果，以及公佈11個區內地點的測量結果及空氣污染黑點。活動邀請到多名專家與屯門街坊出席，收集意見予學生作進一步研究。

健康空氣行動與香港科技大學環境研究所合作，開展首個「好空氣社區」教育計劃，以屯門區作起點，希望逐漸向18區推廣關注空氣污染的重要性。（健康空氣行動提供圖片）

中華基督教會譚李麗芬紀念中學是參與「好空氣社區」教育計劃的學校，透過1.5公里體驗式學習圈，讓參與計劃的學生在熟悉的生活圈，尋找空氣污染黑點及環境健康風險，實地調查及收集數據，找出解決空氣污染方案。3月中旬，參與計劃的學生與一眾長者義工合作，在學校1.5公里範圍內的11個地點安裝二氧化氮（NO2）試管，採集為期兩星期的數據，並進行實地觀察及問卷調查。

根據環境局委託的專家推算，每上升10微克/立方米的二氧化氮，死亡率會增加3.9%，而本地二氧化氮主要來自汽車排放。調查結果顯示，11個測量地點的二氧化氮濃度，推算均超出世界衛生組織的建議安全水平（年均每立方米40微克），而毗鄰屯門公路最接近的三個地點，分別是紅橋巴士站（每立方米222.18微克）、區內一間幼稚園（每立方米102.74微克）及中華基督教會譚李麗芬紀念中學（每立方米92.59微克）屬空氣污染最嚴重，是調查中的空氣污染黑點。而紅橋巴士站更遠超世衛指引4倍多，主要是因為屯門公路的隔音屏障設計阻擋空氣污染物消散，令巴士站的空氣污染問題嚴重。

參與計劃的學生於活動當日帶領屯門街坊考察其中三個測量地點，包括學校操場範圍、紅橋巴士站及新墟輕鐵站；而展覽則設置了測量空氣質素及技術應用的模版、互動展板供參加者查閱空氣數據。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋在活動上表示，「計劃以中華基督教會譚李麗芬紀念中學作起點，希望透過多元學習活動，讓學生逐步學會收集空氣污染及運用創新科技，作出科學分析，並喚起市民對空氣污染問題及健康議題的關注」，他亦希望計劃能擴展至其他社區。

參與計劃的學生就區內的空氣污染問題，建議校園應多種植物，亦希望學校能將體育課時段安排在空氣較清新的非繁忙時段，避免學童吸入太多污染物，亦可在學校附近建設屏障，阻擋並減少車輛排放的污染物。長遠而言，他們建議政府淘汰燃油車，補貼車主購買電動車，2030年全面使用零排放車輛，亦呼籲政府規管及收緊車用燃料及車輛廢氣排放的標準，並建議市民減少使用汽油車，多乘搭公共交通工具，減少車輛排出廢氣。