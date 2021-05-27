獨愛蘭花｜81歲植物學家嫌攝影不夠仔細　以畫記錄蘭花百態

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-05-27 16:03

看見特別的植物，人們通常會為它拍照留影，但有沒有想過以其他方式把植物最美及最真實一面留下？土生土長的植物學家韋孟麒（Mark Isaac Williams）畢生熱愛植物，當他發現多種蘭花品種面臨絕種後，便開始以水彩及彩色鉛筆繪畫下來，5年間已累積近300幅作品。近日他舉辦植物畫展，把畫作展出，韋孟麒認為，即使攝影器材進步，亦未能完美地複製花朵的細節，畫畫更能記錄它們的真實姿態。

曾任嘉道理農業輔助會員工 負責保育蘭花

植物學家韋孟麒的蘭花畫作《花匠．筆下 》於嘉道理農場暨植物園展出，畫展開幕當日，韋孟麒與一眾好友亦有出席，拄着拐杖到場的韋孟麒現已81歲，談起蘭花依然精神奕奕。他1979年加入嘉道理農業輔助會，從事園藝保育工作，曾協助著名蘭花保育專家歌莉亞白理桃女士（Gloria Barretto）建立蘭花保育園。開幕禮上，他分享作畫的經歷，更笑言自己起初畫得不好，幸得友人鼓勵才繼續這個興趣。

以畫作形式記錄蘭花的想法，萌生於韋孟麒的年少時期。他1939年於香港出生，11歲時在英格蘭寄宿學校求學，當時已對植物有特別的感覺。有一次，他前往森林，途中見到不同顏色的葉子，便把葉子取回家嘗試把它畫下，但他發現自己未能畫好，驅使他學習植物藝術。

當時，植物藝術老師為他設計了一個「自然筆記本」練習，每周需要到郊野寫生。韋孟麒指，寫生功課絕對有要求，每次需完成兩頁畫簿，一頁是空白頁供作畫之用，另外一頁則是可供書寫的橫線，以文字紀錄當天的環境，例如天氣，現場氣味等。

對於年少韋孟麒來說，最吃力的是老師要求所有學生不准起稿，必須直接用顏料作畫。「這是一個好的訓練，需要用到很多注意力，並不容許出錯，一旦出錯，就沒有了」。從每周蒐集和研究不同自然主題中，啟發了他對植物學的熱愛，亦為他在觀察和描繪自然環境的能力奠下基礎。

執着植物細節：照片會受到光線和陰影影響

韋孟麒對植物上的細節亦持有一番執着。很多人認為透過拍攝便能看清蘭花細部，但韋孟麒則認為，再好的照片也不能最真實地反映蘭花細節及其姿態，例如蘭花上的花瓣、線條、唇瓣和斑點等。他解釋，「照片會受到光線和陰影影響，因為總有一些陰影會遮擋部分細節，如果人們從未看過這一株蘭花，便無從得知這個到底是拍攝所造成的陰影，還是它的本身特徵」。

本着這個看法，韋孟麒堅持以畫作記錄蘭花的姿態，以眼睛捕捉蘭花最真實一面，巨細無遺地繪畫，把它的真實樣貌流傳下去。他指植物學的工作最早可追溯至17世紀，當時相機並未出現，需要依靠繪畫記錄，「攝影很好，但未夠好，未能完美地複製植物的細節」。

韋孟麒繪畫蘭花多年，當中最深刻的種類是「拖鞋蘭」。當他第一次在野外看到香港的「拖鞋蘭」時，立即被它誘人的姿態吸引，「啊！我一定要把它畫下來」。學名兜蘭的「拖鞋蘭」，因外貌酷似拖鞋而命名，它屬於蘭科兜蘭屬多年生草本植物，莖極短，花瓣較厚，唇瓣呈口袋形，這些特徵也全數在韋孟麒的畫作呈現出來。