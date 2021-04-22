沙螺洞現本港首記錄闊裂葉羊蹄甲　環團指復育三年錄多種珍貴植物

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-22 11:53

沙螺洞有「蜻蜓天堂」美譽，有環團正復育當地罕見的山谷淡水濕地，在生態調查期間，於沙螺洞風水林邊發現闊裂葉羊蹄甲，為本港首次記錄，認為進一步確立沙螺洞獨特的生態價值。

闊裂葉羊蹄甲是蘇木科中的羊蹄甲屬植物，該屬在全球約有300種，主要分布在熱帶及亞熱帶地區，約有30種分布於中國各地，香港則錄得其中6種及1種變種，包括香港市花洋紫荆。至於闊裂葉羊蹄甲，根據《中國植物誌》，其分布於褔建、江西、廣東及廣西一帶，本港過去一直未有官方記錄。

綠色力量教育及項目經理鍾翠珊指出，闊裂葉羊蹄甲是木質藤本植物，會攀附其他植物或支撑物向上生長，它們的嫩枝、葉柄和花序均有短毛，葉的中央位置裂口相當淺，花瓣呈淡綠色。

環團指沙螺洞復修生態工作理想

綠色力量自2018年開展《沙螺洞生境及生物多樣性保育計劃》，負責該復育項目的助理教育及項目經理余健綱表示，調查發現多種稀有和有分布局限的植物，包括2020年11月於剛完成修復的人工沼澤發現水蕨。

根據漁護署的《香港稀有及珍貴植物》，水蕨是易危物種，亦是國家二级保護野生植物。2020年7月於新建的生態池塘發現尖瓣花，該物種屬本地罕見，在台灣和華南地區則常見於稻田和積水的濕地。

余健綱表示，昔日沙螺洞以種植水稻為主，隨農業式微、水利系統已漸漸失去灌溉濕地功能，令濕地旱化，原先的濕地植物亦陸續被陸生植物取代，濕地進一步萎縮。他又指，現時在沙螺洞復修的濕地中，找到纖弱木賊、圓葉節節菜、聚花草和三白草等，是當地從前常見及天然分布的物種，顯見復修生態工作理想；加上最新發現的闊裂葉羊蹄甲，進一步確立沙螺洞獨特的生態價值。