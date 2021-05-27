跨文化手工藝展覽開幕 參加者來自五大洲　最大75歲、最小僅2歲

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-27 14:48

香港是一個多元文化社會，有不同族裔的人在此生活，但很多時社會上對不同文化的瞭解仍然不足；而手工藝既是日常生活的工具，亦可作為傳達文化價值的橋樑。社區項目「多元文化行動計劃（MIA）」近日舉辦了名為「#衆樂樂」的跨文化手工藝網上展覽，展出了由來自亞、澳、歐、非和美洲參加者製作的作品。展覽不拘媒介，不追求特定的成就，只希望呈現參加者通過手工藝而有情感交流、從中獲得的快樂。

社區項目「多元文化行動計劃（MIA）」近日舉辦了名為「#衆樂樂」的跨文化手工藝網上展覽。（網頁截圖）

由中大於2013年開展的「多元文化行動計劃（MIA）」，旨在鼓勵社會大眾的跨文化經驗，希望通過培訓及公眾教育，提高香港的跨文化知識及推動正向族群關係。其手工/藝項目始於2019年出版的《跨文化香港學堂: 文化手作》（又稱「手工書」），當中有20位不同族裔的作者分享手工藝及其背後的故事。MIA其後也舉行了不同的社區工作坊和親子班，在疫情之下共舉辦了13場網上工作坊，參加者來自亞、澳、歐、非和美洲，年齡最大75歲、最小2歲，不論背景與族裔，六個月來以手工/藝會友，最後在12月的虛擬派對見面，成為跨文化之友。

為記錄這個跨越空間和時區的手工/藝之旅， MIA設置名爲「#衆樂樂」的網上展覽，展出「手工書」作者、工作坊導師和學員的作品，共有四個「展廳」，當中「多元·樂」展示分享與應用文化之樂；「靜思·樂」展示手工/藝的心靈互通之樂；「再生·樂」展示對環境的守護不分族裔與形式、都帶來祝福；而作結的「未來·樂」，則由一班孩子展示對文化多元天真自然的欣賞，為大人指向平等與快樂的未來。

展覽網址：Miavirtualexhibition.com