撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-16 18:46

新冠肺炎嚴重影響本港經濟活動，活在貧窮線下的少數族裔生活更苦，有機構昨日舉辦疫下網上音樂會，會上多國駐港領事發言鼓勵民眾加油，並邀請菲印裔等國歌手及南亞小朋友合力表演，既為少數族裔社群打氣，同時籌款向400位長者派發「清真」福袋，藉以宣揚本港的共融文化。

線上音樂會唱頒愛與和平

鄰舍輔導會聯同香港城北扶輪社及香港聯合國教科文組織協會和平中心，昨日(16日)在網上直播由國際扶輪3450地區協辦的「Beyond Culture Concert 開啟機遇唱出和平音樂會」，今次演出以本港少數族裔社群為對象，以英語、尼泊爾、印度及菲律賓等本土語言獻唱，讓人猶如置身在疫情下久違的酒廊中，亦有不同少數族裔的小朋友同台表演，讓他們在疫下沉悶的生活中獲得一點點快樂。

社會福利署助理署長彭潔玲女士表示，社會福利署一直關注少數族裔的需要，在去年增設多隊少數族裔外展隊及大使，並且在不同服務範疇增加少數族裔服務的資源及支援。

香港城北扶輪社社長李敏兒女士表示，少數族裔的需要一直被社會忽略，希望藉是次音樂會提升大眾對他們的關注。

籌款向少數族裔長者派400福袋

鄰舍輔導會主席嚴元浩先生指出，疫情下失業及生活指數高企,令少數族裔人士經濟壓力百上加斤，長者亦因語言不通而感到被孤立。

音樂會同時播放三位少數族裔長者的訪問片段，反映少數族裔長者雖然面對身體如糖尿病、高血壓、各種痛症等問題，可惜因語言障礙及文化差異，他們感到被孤立，更不會主動到社區長者中心求助。鄰舍輔導會希望藉今次活動籌得足夠善款數字，派發400個健康福袋予少數族裔長者。福袋除包括一般食物及日用品外，更特別準備清真食品給部份有需要長者。

有興趣者可在網上重溫音樂會直播：