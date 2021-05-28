洗衣街前政府用地「曬太陽」　議員倡開放作墟巿或公園

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-28 17:38

旺角洗衣街前政府用地自前年底拆卸政府大樓後一直丟空，約四份一用地將劃作臨時停車場外，其餘用地「曬太陽」至今，油尖旺區議會日前討論有關議題，多名區議員質疑以往如水渠道公園旁空地，亦會公開在官網予非政府組織申請使用，但洗衣街空地既未有相關規劃，又不放入賣地表內拍賣，質疑造成浪費，地政總署解釋有關用地已劃作商業用途，使用條件及時間有限制，前提要有政策支持後再行審批。

外界質疑政府大樓拆卸後空地「曬太陽」

旺角洗衣街前政府用地原本是水務署大樓及食環署辧公室原址，規劃署早於09年提出重建，至2019年正式拆卸大樓後，政府改劃土地為發展商業用途，至今仍未放入賣地表內作公開拍賣。

由於暫未有進一步發展，政府擬將用地一分為二，其中一半面積約六千多平方米，用作臨時停車場，將先批出1年的短期租約，其後經諮詢運輸署後縮窄一半規模至三千多平方米，其餘一半原意供渠務署擺放建築工程材料，直至2023年8月31日，惟遭到地區民意反對後撤回申請。

油尖旺區議會日前討論有關議題，提出善用該幅土地的區議員朱江瑋指，無論居民、小學校長或小店均認為該處地理位置甚佳，若無了期等待發展成商場或高樓大廈前一直「曬太陽」極為浪費，希望有短期安排，包括可申請作墟巿、臨時公園及遊樂設施等。

議員：唔可以一個藉口浪費喺度曬

地政總署代表回覆有關用地正積極籌備作賣地，暫時未有時間表，原則上短期申請不能影響長期發展，若要申請作地區墟巿或公園遊樂設施，有興趣的非政府組織可透過官網作出相關申請，但前提要有政府部門負責管理，進一步研究如何開放予公眾使用。

然而許德亮議員不滿地政總署解釋，指以往上海街、登打士街等閒置用地，署方會在網頁內主動公開予非政府組織申請，但今次並無相關做法，「呢幅地唔知幾時發展，隨時臨時又臨時十幾年，你畀團體申請都可以即時收返，只需畀一個月通知期，唔可以一個藉口浪費喺度曬。」

林兆彬議員亦指根據之前水渠道公園旁前油站空地的經驗，地政總署有公開用地資料予團體申請，最終獲兩間非政府組織入紙，做法相當透明，但洗衣街空地則沒有同類做法，令團體不知從何途徑申請。

署方解釋須考慮其他部門會否有需要使用，以及會否以土地招標形式公開作短期租約，若無以上條件，署方才會放上網站供團體申請，然而洗衣街用地因長遠要作賣地用途，估計短期用途申請時限只能少於一年，若非政府組織有興趣，在不影響長遠發展的情況下，部門亦會作出考慮，前提要有政府部門政策支持有關規劃。