寮屋自願登記計劃至上月底接1450宗申請　5年內拆逾千間違例寮屋

政府發展計劃中，屢有清拆行動影響寮屋住戶。政府早前推出「寮屋住戶自願登記計劃」，並於上月底宣布延長申請期至2021年10月31日，及放寬登記資格。 發展局今日（4日）回覆立法會書面質詢，截至今年10月27日，地政總署共收到約1,450份自願登記申請。此外，發展局亦過去5年，於政府土地上的曾拆卸1,030間違例寮屋。

截至2020年10月27日，「寮屋住戶自願登記計劃」共收到約1450份自願登記申請。（資料圖片）

「寮屋住戶自願登記計劃」申請期延至2021年10月31日，登記資格亦有所放寬，居於非住用寮屋的人士，如能證明自2018年5月10日或以前，已一直居於該構築物，便可符合計劃的登記資格。發展局指，截至2020年10月27日，地政總署共收到約1,450份自願登記申請。

「寮屋住戶自願登記計劃」申請期延至2021年10月31日，登記資格亦有所放寬。（資料圖片）

過去5年共拆卸1,030間違例構築物

發展局數字顯示，於2019年新界東兩個分區寮屋管制辦事處，共有35,476間登記為住用用途的寮屋，近六成位於私人農地上；而新界西的兩個辦事處，則有32,247間住用用途的寮屋，當中近八成於私人農地。至於港島及鯉魚門寮管處，則有3,405間登記作住用用途的寮屋；九龍、荃灣及葵青寮管處有5,271間，而離島則有6,834間。

而非住用用途的寮屋，2019年於新界東寮屋管制辦事處，共有約12.9萬個寮屋登記，分布在私人農地與政府土地；新界西寮屋管制辦事處則有約14.6萬個。至於港島及鯉魚門寮管處有2,171個非住用用途的寮屋登記；九龍、荃灣及葵青寮管處有5,530個相關登記；而離島則有約1.6萬個。

如寮屋被取消寮屋登記編號，或未獲政府發出牌照或其他形式的批准書，則屬違例構築物。發展局指，過去5年，共有1,030個於政府土地上的違例構築物被拆卸。