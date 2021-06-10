撰文： 呂凝敏 余睿菁 最後更新日期： 2021-06-10 08:00

香港人生活節奏急促，工作壓力大，忙於追逐社會加諸的價值觀，身心俱疲亦不自知，有人會選擇做運動、與朋友訴心事、甚至以吃東西來減壓，除此之外還有什麼途徑能減低精神緊張狀態？近年越來越多人關注「靜觀」（Mindfulness），原來靜觀除了有助減壓，亦可透過訓練專注力，令自己能覺察當刻的情緒狀況。有年輕的女中醫師因工作壓力巨大，尋求運動以外的紓壓方式，繼而認識靜觀，她認為靜觀帶給自己不只減壓，更能成為有用的情緒工具，應用於多個生活層面上，有助建立更清晰的目標及價值觀。

近年越來越多人關注「靜觀」（Mindfulness），有參與者認為靜觀除了有助減壓，亦可透過訓練專注力，令自己能覺察當刻的情緒狀況。（余睿菁攝）

沒有接觸過靜觀的人，容易將靜觀與打坐、冥想混淆，負責教授靜觀的「樹洞香港」創辦人陳健欣（Peter）指，靜觀屬科學實證的方法，由印度傳入，但他強調毋須以宗教角度來詮釋，「靜觀是一種練習，是一種對自己當刻的覺察，透過練習靜觀，可以提升專注力以及情緒管理」。他舉例指，當人聽到不合意的意見，或發生一些突發事情時，容易反應過大，整個人被情緒牽着走，「很多時候，人都不會留意自己的情緒狀態，靜觀就是要學會留意自己的思想和狀態，控制自己的情緒，而非被情緒控制自己」。

本港對精神健康認知停留在治療部分

陳健欣數年前取得香港大學心理學學士學位，談起創辦「樹洞香港」，原來與他在求學期間到英國牛津大學交流的經歷有關。「早於中學時，我已對心理學產生興趣，後來有機會到牛津大學讀書，但院校的競爭文化激烈，很多人的實力很強，也很清楚自己的方向，我也很想找到自己的方向。剛好牛津時是研究靜觀的其中一個橋頭堡，於是便正式接觸靜觀練習」。陳健欣坦言，本港在推動精神健康上未如理想，大部分人對心理學的認知，亦只停留在治療疾病部分，「其實心理學也關乎人的勇氣和目標」，認為社會應對精神健康有更深的了解。

回港後，他獲邀到非牟利慈善學習中心「生活書院」，舉辦一節關於靜觀的講座，發現原來有不少人都對靜觀有興趣，決定將其變成工作，於是創辦「樹洞香港」，除了舉辦靜觀公眾活動，亦提供以靜觀作為工具的企業培訓課程及講座。陳健欣指近年靜觀愈來愈流行，可應用在生活不同層面，例如在商業層面上有助管理層決策，令工作更有效率，心情亦更愉悅。美國一些大型企業如蘋果公司、Google等，目前亦有為員工提供靜觀課程。

今年30多歲的中醫師Emily（左）是練習靜觀的學員，她形容練習靜觀後，帶給她的效果遠比減壓多，甚至能應用在她的工作上。（余睿菁攝）

專心分心 控制自如

今年30多歲的中醫師Emily是練習靜觀的學員，她指以往在公營機構工作，工作壓力巨大，雖然自己喜愛運動，但也希望發掘運動以外的減壓方法。她形容練習靜觀後，帶給她的效果遠比減壓多，甚至能應用在她的工作上，「有些病人有認知上的問題，專注力欠佳，即使要求他閉眼3分鐘，他也做不到，當他練習靜觀後，可延長專注的時間，病人亦很有成功感。另外也有一些患有痛症的病人，經常將注意力放在痛楚上，令他覺得更痛，透過練習靜觀，亦可將他的注意力分散，至少舒緩他的痛症」。

整理情緒 重新出發 突破自己

熱愛運動的Emily將靜觀文化帶到她的運動朋友圈內，「我會向他們分享一些靜觀技巧，原來對他們都很有用，例如他們做運動時遇到樽頸位，便可透過練習靜觀，提醒他們做運動的初衷和樂趣，調整好身心後，有能力再突破自己」。她形容自己練習靜觀後，每次運動都能專注肌肉的伸展感覺，「會覺得特別痠，效果特別好」。

除此以外，靜觀更令她確立人生目標，追求更適合自己的生活，「它驅使我離開了原本的工作環境，追求更符合我價值觀的生活，例如我報讀了一個與心理學相關的碩士課程，現時我的工作相對沒那麼繁重，有更充裕的時間做喜歡的事，生活變得更充實」。Emily認為，人無法控制外在因素，但需要有能力覺察自己現時是什麼狀態，「當我們活在當下，就有能力整理情緒，審視自己的價值觀和目標，重新出發。」

靜觀可以很多元化，樹洞香港曾舉辦遠足靜觀活動，吸引不少人參加。（受訪者提供圖片）

陳健欣指，一般人都可在家簡單練習靜觀，他形容只需坐下，挺直腰骨，保持一個精神及舒服的姿勢，令自己更易集中。他形容初學者容易在靜觀過程中分心，但毋須過份介懷，「因為分心才是練習的重點，靜觀就是要學習如何控制自己的專注力」。