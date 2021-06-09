藝術無界限｜傷健舞者突破自我　跨地域以舞蹈翻譯書信交流

撰文： 曾鳳婷 林振華 最後更新日期： 2021-06-09 08:00

疫情下，過往跨地藝術交流活動被逼停擺，即將在大館舉辦的香港藝術節亦不例外。有團體想到讓兩地的社區舞者傳遞影像書信對舞，隔空交流舞蹈，造就本年度藝術節節目「兩地書」的出現。 「兩地書」除了讓香港和瀋陽的舞者交流外，最特別之處是香港的舞團是由傷健共融的舞者組成，他們在協作藝術家的帶動下，儘管在語言、行動及視覺上各有差異，亦能一同融入舞蹈，以動作翻譯及即興舞來回應瀋陽的信件。協作兩地書的藝術家認為，藝術無分界別，跳舞是每一個人的權利，這個想法成功融入「兩地書」舞團，讓來自不同背景的人一同享受藝術。 攝影：林振華

兩地書的香港舞團由不同能力背景及傷健的社區舞者混合而成。10人的舞團當中，年紀橫跨17至69歲，包括輪椅人士阿Joy、自閉症女孩樂兒、後天失明的Trada及南亞舞者等。每一次的訓練，協作的香港兩地書藝術家丸仔總是先讓他們放鬆，圍成圓圈坐在一起閉眼及深呼吸，靜心了解接下來的安排。

進入狀態後，丸仔會開始讓舞者動起來，他以中英同步的旁白引導舞者慢慢自由舞動。過程中並無任何音樂伴隨，舞者跟隨身體和呼吸節奏去擺動。舞者既能發揮即興舞蹈，舞姿亦能保持協調。其後丸仔讓他們先觀看瀋陽的來信，透過影片取得更多的靈感及和相隔異地的舞者交流，亦討論對他們來信的看法。

後天失明的Trada是這次兩地書其中一名參演舞者。Trada年輕時患上青光眼，18年前完全失明。她在中學時曾學過中國舞，但因逐漸失去視力，她的舞蹈之旅被迫停止，去年才重新接觸舞蹈。

後天失明的Trada是這次兩地書其中一名參演舞者。（林振華攝）

口述影像成失明人士融入舞團法寶

是次參演對Trada來說無疑是一個挑戰，除了跳舞，其中一個環節更令Trada感到抗拒，「由細到大，我都唔太鍾影相，要我拍片，初時我好抗拒，怕手機對唔正啲舞者。喺周邊人鼓勵下，我先決定去試下」。Trada全憑感覺進行拍攝，影片出爐時，效果卻遠比她想像中好。

拍攝過程順利令Trada更加融入舞團中，但視力問題會否成為Trada在舞團的障礙？事實上，她並未因而降低參與度，在其他舞者協助下，更投入其中，「喺播影片嗰陣，丸仔／其他舞者會以口述影像去描述佢哋（舞者）正在跳什麼，令我投入感變大。我可以掌握到，原來啲舞者姿勢係點」。

Trada對能夠參與整個舞步構思和設計感覺良好，亦十分支持同類型的活動，認為不同類型的人也需要有更多資源配合，讓他們有更好的發揮。

Trada並未因視力問題而降低參與度，在其他舞者協助下，更投入其中（林振華攝）

舞蹈助輪椅人士重拾快樂

另一名舞者則是69歲的Joy，他於50歲時因中風，從此與輪椅相伴。Joy年輕時曾參加長達7年的土風舞興趣班，其後任職的士司機便放下跳舞興趣。Joy坦言，起初得知自己成為輪椅人士時，十分不開心，「跳舞係我嘅興趣，一跳舞就好開心，可以忘記負面嘅嘢」。

5年前，Joy意外發現共生舞團，生命彷彿出現曙光，「一開始見到話輪椅人士都可以跳舞，就打算試下」。Joy因而重啟他跳舞之路，成為兩地書參演的一員，重拾跳舞樂趣，「（兩地書舞團）呢度包容好大，就算我唔小心撞到人，佢哋都會唔會介意」。對於瀋陽的書信，他則表示十分期待，希望能擦出一些火花。

「一開始見到話輪椅人士都可以跳舞，就打算試下」。Joy因而重啟他跳舞之路，成為兩地書參演的一員，重拾跳舞樂趣。（林振華攝）

兩地書表演前的綵排讓Joy擴闊社交圈子，有平台讓他和其他人溝通互動，「之前（中風後）唔夠膽望人，依家有返啲自信」。他透露中風後常常感到不開心，重新接觸跳舞令他重拾快樂，故家人都十分支持他出演。

自閉症女孩表演慾強 主動與其他舞者交流

自閉症女孩樂兒也是兩地書參演一員。樂兒從小到大的表演慾強，在別人面前表演從不會害羞，常常聞歌起舞。訪談過程中，樂兒不時說道：「一齊跳，開心，一齊開心」，並主動和其他舞者交流。

樂兒祖母十分支持她參演兩地書，「學術上唔係佢強項，反而唱歌跳舞係，但疫下難發揮。見有機會，就畀佢去」。樂兒祖母認為，兩地書的預演採排期間，令樂兒有更多機會接觸和認識不同的人，擴展她的社交圈子。

協作藝術家：藝術應該讓所有人有份參與

協作兩地書藝術家丸仔以往在工作上經常和不同能力的人士接觸，促使兩地書結合不同舞者參演，「我覺得舞蹈係每一個人嘅權利」，丸仔堅定地說。他表示，不同能力的人，無論文化背景、屬於什麼社群，以及中間的隔膜有多遠，都能透過舞蹈走在一起，透過舞蹈參與創作。

協作兩地書藝術家丸仔認為：「舞蹈係每一個人嘅權利」。（林振華攝）

「點解當有一個輪椅角色，唔係搵一個輪椅人士（演員）去演，反而去搵黃秋生去演？」 協作兩地書藝術家丸仔

此外，丸仔也關注藝術的通達度，「何謂無障礙？所有人都可以參與，呢樣好廣闊」。他以電影《淪落人》為例，「點解當有一個輪椅角色，唔係搵一個輪椅人士（演員）去演，反而去搵黃秋生去演？」他認為，這個情況揭示了現時藝術的通達度不足，不同能力背景及傷健人士未能獲得同等機會。丸仔希望透過兩地書演出，參演舞者可享受過程之餘，也能傳遞「藝術應該讓所有人有份參與」的想法給觀眾。

黃秋生在電影《淪落人》中飾演一名輪椅人士。 （《淪落人》劇照）

兩地書由藝術家丸仔（香港）和陳氏太極十三代傳人林映池（瀋陽）協作，把不同能力及文化背景社區舞者透過舞蹈聯繫起來。兩地由5月開始便以電子影像書信形式互相交流，期間來回6封書信。瀋陽一方以太極拳作為起點，給香港發出第一封電子影像書信，香港則以「動作翻譯 」回應。香港舞者將在6月期間於大館和瀋陽的舞者作實時連線，現場即興回應瀋陽舞蹈。