青衣公屋長者「孤獨死」個案頻生　議員：臭咗先有鄰居發現

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-14 16:42

本港單身獨居長者愈來愈多，「孤獨死」現象近年頻頻發生。青衣長發邨敬發樓過去一年內至少發生兩至三宗長者失救死亡個案，部分死亡一段時間後傳出惡臭，才鄰居報警揭發。有葵青區議員關注當區長者服務配套，以及房署管理人員如何及時關顧隱敝長者等問題，明日(15)將會在社區事務委員會中討論。

青衣長發邨屬89年起興建的公共屋邨，當中敬發樓屬出售公屋。(資料圖片)

獨居長者死去數天傳惡臭 始被鄰居揭發

涉事的青衣長發邨敬發樓屬早期89年興建的Y3型樓宇，入伙戶數約1072戶，05年納入租者置其屋計劃內，部分單位已出售。葵青區議員劉子傑表示，隨着邨內人口老化，敬樓發的尾房單位由一個大單位劏成三個單人單位，專門租予獨居長者居住，由於大部分狀態屬單身或配偶離世，又或無兒無女，平時鮮有人探望，變相成為隱蔽長者，自去年五月至今，記憶之中至少發生兩至三宗獨居長者死亡事故，最早一宗為去年五月，一名婆婆被發現倒斃於單位，至傳出臭味後惹來鄰居投訴，經消防破門發現婆婆死去一段時間，至最近一宗為今年五月初，一名老翁死去數天，有鄰居聞到惡臭報警，終揭發老翁失救致死，對事件感到遺憾。

他表示，社區事務委員會曾就關注獨居長者的問題作出討論，認為應着眼如何尋找及定期聯繫隱蔽長者，該批長者大多為租戶，但房署在租戶租住的兩年後才會上樓家訪，若他們不向長者中心求助，一般難以察覺，要求社署調撥資源，增加對區內長者及獨居老人的支援，他又關注葵青區自2018年起舉辦的「護老同行」計劃受培訓人數，如何做到大廈管理人員及早辦識獨居長者。

社署：已調撥資源增加長者照顧服務名額

社署回應自2018年舉辦為期三年的「護老同行」計劃，邀請葵青區在內的全港住宅物業管理公司，安排前線物管人員接受由長者中心提供的培訓，讓他們掌握如何辨識有需要長者及其護老者，截至今年三月，有154間物業管理機構參與計劃，約有九千人受訓，當中葵青區佔180人，署方已將計劃延長至2023年3月，加強支援及識別區內獨老、雙老或有需要長者。

署方又指，全港有211間津助長者中心，由2018年10月起向所有長者地區中心、長者鄰舍中心及家居照顧服務隊增撥資源，加強外展服務，透過不同外展服務及社區網絡，識別有潛在需要的長者，並提供短暫到戶看顧、護老者到戶訓練等支援服務。政府又為改善家居及社區照顧服務及綜合家居照顧服務(體弱個案)增加名額，目前兩者輪候人數為3200人，輪候時間約七個月，當中葵青區為體弱長者提供的家居照顧服務名額合共1355個。而截至上月底，葵青區八間長者日間護理中心合共提供289個日間護理服務名額。

房署回應每兩年一次派員進行家訪調查，而所有獨居長者會列為特別注意個案，如發現租戶有需要，經當事人同意後轉介社署或區內非政府機構跟進。