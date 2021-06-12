疫情及社會事件雙重打擊　青少年寧「躺平」應對負面情緒

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-06-12 16:32

面對壓力，「躺平」可恥但有用？基督教服務處今日公佈一項青少年調查結果，發現有近三成受訪青少年受社會事件及疫情雙重打擊，心理創傷後壓力症候群(PTSD)的指數達到臨界點至嚴重程度，部分人重複回憶事件出現沮喪、爆喊等負面情緒，有人向社工透露「好似有舊石壓住個人沉入海，越掙扎越易受傷，倒不如唔好郁。」有社工建議社會及早辦識有問題青少年，給予適當陪伴、聆聽及關顧，協助他們走出困境。

稥港基督教服務處公佈一項有關青少年的調查果，了解青少年面對疫情及社會事件的雙重打擊，心理創傷壓力症候群的指數狀況。(莫家文攝)

調查發現受疫情及社會事件打擊 兩成七出現PTSD症狀

香港基督教服務處去年十月至今年三月進行一項創傷後成長研究計劃調查，成功訪問860名年齡介乎12至24歲的青少年，當中九成為學生，了解他們經歷社會事件及新冠肺炎疫情過後的心理創傷，並以美國國家創傷壓力症候群中心的量表作計算準則，結果發現有兩成七受訪者因單一事件或雙重疫情及社會事件打擊，引致較嚴重的PTSD症狀，包括出現重複性的壓力事件回憶，再度想起時感到非常沮喪，其次是出現害怕、恐懼、憤怒、罪惡感或羞愧等負面情緒。

調查又發現，有較嚴重PTSD症狀的青少年，越會以迴避方式面對其傷痛經驗，但這種經驗會令青少年更易陷入抑鬱，但同時有六成五的較嚴重PTSD症狀青少年，創傷後成長較為明顯，年齡越大成熟度越高，越見到明顯的創傷後心理成長。

「樂teen會」社工敖愷翎解釋，促成青少年心理創傷後成長的因素，包括社會提供情緒、資訊及資源支援，並且在個人心理方面懂得自我調節，接納自己不快的心理狀態，與負面情緒共存。她舉例曾向尋求支援的青少年進行心理輔導，包括以一個隱喻故事講解心理壓力，「好似有一個浮波喺海中，你拍得越大力，佢反彈得越大，有後生仔聽完轉化咗個演譯，話壓力好似一嚿石壓住心口沉入海，你越越掙扎越易受傷，倒不如唔好郁。」

香港基督教服務處兒童及青少年督導主任周志強建議，應及時識別在成長過程中有較嚴重PTSD症狀的青少年，提供合適支援，包括積極在學校推行提升心理彈性的教育，而學校老師、社工及家長亦應一同營造對青少年友善的氣氛，透過聆聽縮減彼此分歧。

接納自我負面情緒 重新調節心境出發

現年22歲的年輕媽媽Moon，前年誕下首胎男嬰，但數月後即迎來新冠肺炎疫情，由於兒子年紀尚幼，加上居住的深水埗曾經有確診個案而封區強檢，令她不敢帶同兒子外出，盡量減少出街，尤如家中困獸鬥，兒子性格亦變得內向，「近排疫情好返少少，帶佢出街，但佢聽到貨車行過路面的轟轟聲會喊，見到陌生人又會扭計…真係唔出街又辛苦，出街又驚(中招)。」她坦言會為外出及疫情變化顯得焦慮，猶幸去年疫情最艱難的時期，防疫物資短缺，有義工上門派發口罩而令她大受感動，開始動手設計紙樣，在區內買布剪裁數十個口罩，送贈區內清潔工或長者，為疫情下的弱勢人士及自己打氣。

19歲的王同學是一名DSE準考生，由於疫情關係，由去年底至今月新年期間，疫情停課一段頗長時間，當他今年二月復課準備應考時，發現跟不上學習進度，加上連串反修例社會事件令他陷入極度沮喪，結果在課堂上做不到一條模擬試題後，自行走入圖書館爆喊，最終獲學校老師安慰，其後在尋求社工支援及校方協助後，逐步解開心結，今年考畢後終放下心頭大石，甚至學懂自我安慰「雖然社會上有好mean(苛刻)同好功利的看法，認為讀唔成書無出色，但我已經盡咗力，就算考唔上大學，我都可以由高級文憑讀上去。」