南生圍配套未能應付人潮　區議員促加設流動廁所、指示牌

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-06-16 18:15

在疫情下，市民已逾一年沒法出國旅行，令本港郊遊勝地變得更受歡迎。位於元朗，被譽為「香港人的後花園」及「雀鳥天堂」的南生圍是其中一個本地遊勝地，該處現存的設施卻未能應付大量人流。元朗區議會今日（16日）召開本土旅遊、經濟及工商業委員會，有區議員認為在加強宣傳南生圍的自然風光時，亦應更新鄰近設施，如流動廁所和指示牌等，應付市民需要。

現時南生圍是市民假日休憩的熱點，惟舊有由市民自行設立的木製路牌，隨着時間已變得殘舊，而前往南生圍的指示路牌不足，也令區外人士容易迷路，有區議員希望當局能協助加設相應路牌。此外，隨著南生圍的人流變多，有區議員亦建議需增設更多流動廁所，供遊人應付不時之需。

元朗區議會今日（16日）召開本土旅遊、經濟及工商業委員會，有區議員認為在加強宣傳南生圍的自然風光時，亦應更新鄰近設施，如流動廁所和指示牌等，應付市民需要。（曾鳳婷攝）

元朗區議員陳敬倫指，除應增設有路牌外，當局亦可以仿效在颱風山竹前，由市民設立具當地特色的展示板，分別展出12幅南生圍現場的生態面貌。陳敬倫質疑現時的流動廁所位置是否方便遊人使用，他指其中一個廁所鄰近山背村，位置偏遠，鮮有人知道該處設有廁所，有感被村民私有化，故希望當局應適當加設一些指示，讓更多遊人得知廁所位置。

林廷衞指出，民政署雖曾經與區議員到場視察，亦有後續安排，惟對署方沒有書面回覆區議會感到不解，希望能在會後能補上。此外，他指近年有不少地產商對南生圍的土地虎視眈眈，認為加強推廣南生圍郊遊能對該處起「保護作用」。黃偉賢則對廁所的使用率高企下的衛生情況感到擔心，向相關部門查詢清潔安排。

食環署：已增設及更新流動廁所

食環署代表回覆查詢時指，關注南生圍環境衞生情況，現時已在上址提供流動廁所服務。為進一步提升流動廁所的服務質素，署方已於3月在上址兩個原有的廁所更換成太陽能流動廁所。有鑑於前往南生圍的市民不斷增加，署方將在6月中增加太陽能流動廁所數目至4個，以配合市民的需要。對於有區議員關心流動廁所的衛生問題，代表指現時已加強每天清潔及加密次數應付廁所使用的頻繁程度。民政署代表指，就相關事宜，日前已和區議員前往視察，隨後已聯絡工程部門研究處理。