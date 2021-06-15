安蔭少數族裔人口激增　保安規勸反遭掟雞蛋　議員籲勿死板處理

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-06-15 20:45

近期有穆斯林助教揭發小學疑禁學生戴頭巾等歧視行為，反映少數族裔的文化及生活習慣差異下，在本港社會容易引起爭端。葵青區議會今日(15日)在社區事務委員會提及安蔭邨近年成為區內少數族裔居民人口比例最高的屋邨，但相關政策與配套設施欠奉，形成他們與本地居民易生磨擦，甚至發生掟雞蛋事件，認為不能單靠房署交托前線物管人員按舊有規條「死板」處理，促請相關部門介入協調。

葵青區議員梁永權表示，過去5年間，安蔭邨因舊住戶遷走及房署重新編配下，陸續有少數族裔居民人口搬入成為新租戶，該邨近年成為石籬、石蔭、安蔭三邨之間少數族裔人口比例最高的一條屋邨。不過隨着人口比例漸增，與本地居民的生活磨擦亦隨之而產生。例如他們酷愛打板球、踏單車、踩滑板等，試過撞倒老人家，令本地居民頗有微言，2018年更發生少數族裔青少年在籃球場中打板球時意外擊斃一名輪椅老人家的悲劇，自此雙方矛盾變得更大，本地居民開始頻頻投訴被少數族裔居民滋擾。

今（15日）葵青社區事務委員會討論少數族裔不同的文化及生活習慣所產生的社區問題。（葵青區民主議會直播截圖）

邨內滋擾問題嚴重 房署不應死板應對

梁永權指出，板球意外擊斃長者事件發生後，房署僅在上址加設圍網，安排保安於每日定點定時在涉事地方巡邏，並在發現危險動作時，適時提出勸喻，但有關行為被少數族裔人士誤以為被針對。去年八月，保安遭人報復擲雞蛋，亦有街坊稱勸喻少數族裔青年時遭到言語上的恐嚇，認為是時候要改變政策。

他指去年寫過同類議題，希望房署嘗試新做法，提供一些空間或活動室來讓少數族裔進行宗教及其他康樂活動，惟方案未有被署方接納，他形容署方甚為「死板」，事後亦沒有積極跟進。梁永權又指社署聲稱有NGO（非政府機構）去協助推行共融工作，惟大多均是現存活動，例如青少年中心活動，供予所有人參與，卻沒有針對性的活動去帶動市民及少數族裔兩幫人互相了解對方的文化，從而達致體諒與和解。

文件提案人葵青區議員梁永權提出，在過去5年間，安蔭邨因舊住戶以不同原因遷走及在房署重新編配下，使邨內的少數族裔居民激增。（葵青區民主議會直播截圖）

區議員：各部門政策有落差 無法推動共融

梁永權稱，少數族裔的家庭觀念較重，小朋友遊玩時，母親大多在場，惟甚少在小朋友作出滋擾行為時，主動出手教導和制止。他建議部門日後能多從家長入手，主動溝通，並讓他們明白在社區生活應以互相尊重為大前提。

譚家浚認為房署和社署現時的政策存有落差，使少數族裔並未能融入社區，反被孤立。他尤其關注住在公屋或劏房的貧窮少數族裔，認為現行政策下欠缺支援及配套。他舉例少數族裔青年習慣打板球運動，但會被其他居民認為十分嘈吵及滋擾，若反過來居民進行球類活動時亦會出現相同情況，故相關部門應以什麼方向和態度處理事件，甚為重要。

周偉雄則對政府部門多年來回應千篇一律感到不滿，相信與政府大政策限制有關，導致現時仍然沒有足夠地區設施和政策配合推動共融。他指出，現時社會共融依賴市民的自發性和街坊的包容。他以近日端午節燒衣紙的習俗為例，總有人不喜歡，但在街坊包容下依舊得以進行。他建議政府日後工作可著重於如何深化雙方包容、推動共融和消除標籤，並促請各部門應認真看待問題。

房屋署代表指，在發現滋擾行為的事件時，署方會找保安協助，會先勸喻相關人。若勸阻不果，便會報警作進一步處理。過往署方亦有在邨內當眼處張貼上設有少數族裔語言的通告和海報，提醒他們配戴口罩、避免人群聚集和注意公德等。若署方發現這些行為發生於青少年和小朋友身上，會嘗試與其家長溝通。

梁永權稱，因少數族裔的家庭觀念較重，在他觀察下發在小朋友在遊玩時，母親大多在場。他建議部門日後能多從家長入手，和他們溝通，並讓他們明白在社區生活應互相尊重，以減少類似情況發生。（資料圖片）

社署：已聘請5位少數族裔社區大使 加強服務

社署表示，署方一直關注少數族裔人士的社會服務需要。由去年開始，署方已委託非政府機構於港九新界共設立三支少數族裔外展隊。外展隊的工作為主動接觸及協助有需要少數族裔人士，並以外展手法識別有福利需要的少數族裔人士，為他們提供個案輔導、小組及活動，以切合他們的社會和福利需要。現時，香港聖公會多元文化外展服務隊是其中一隊外展隊服務新界區（包括葵青區），其服務中心位於元朗，並於葵涌石文徑設立荃葵分隊辦事處，務求更有效為有需要的少數族裔人士提供服務。

此外，署方在本年度在在九個地區推展為期三年的「少數族裔社區大使」試驗計劃，優化地區中心或服務單位為少數族裔人士提供的服務。當中，部分受資助非政府機構或福利服務單位已獲額外資源，由去年開始聘請「少數族裔社區大使」，當中葵青區已聘請5位，以加強對少數族裔社群的福利支援服務。

教育局代表回應查詢時指，現時在幼稚園階段時已協助少數族裔融入，亦有向中小學等學校提供相應津貼，可調度額外的支援和人手應對。局方明白少數族裔在學習中文時較難掌握，現時正為他們提供全方位學生輔導服務和課後支援計劃，並加強老師的培訓，以協助建立多元文化共融的環境。另外，局方已由2013年起優化假期課程，供少數族裔學生能在家長陪同下共同學習中文。