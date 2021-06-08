「蟲兵團」工廠式運作　港企建首個黑水虻基地　日均清1噸廚餘

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-08 07:45

位於上水的蟲工場，每日上演著如電影《屍殺列車》的場面，一丟入麵包，黑水虻的幼蟲一擁而上，完整餐點一會兒變得面目全非，最後消失於蟲堆中。 黑水虻是廚餘界清道夫，每日24小時密密吃，也不挑吃，有公司「聘請」牠們當全職員工，酬勞是源源不絕的餐後廚餘、果渣、豆渣等，建成本港首個黑水虻量產養殖場，預計每日可處理至少1公噸廚餘，待運作順暢後，料可提升至3公噸。

▼本港首個黑水虻量產養殖場▼

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「川上生物科技」佔地約1.5萬平方呎的黑水虻養殖場，在今年4月起，試行回收餐廳廚餘、過期食品及麵粉、新鮮果渣、豆渣及麵包皮，交予幕後成千上萬的「員工」黑水虻，每天在密閉的溫室內，每周工作7天，職責是默默進食，預計最快本月中正式投產。

黑水虻（學名：亮班扁角水虻）是一種雜食性昆蟲，生命周期只有28天，如髮絲般粗的蟲卵，經3至5天孵化成白色幼蟲後，無論是廚餘或禽畜糞便，均來者不拒，最愛腐爛食物，也可消化骨頭。

由於黑水虻幼蟲蛋白質含量豐富，可直接或烘乾作飼料，排洩物又可作為種菜的肥料 。當牠由白變黑，意味即將羽化，破蛹而出後，成蟲不會進食，在數天內交配及產卵後便死去，一次可產近千粒蟲卵，遺下含豐富甲殻素的蟲殼同樣可作肥料。

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▼黑水虻的成長周期▼

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黑水虻成食物焚化爐

看準黑水虻的自然習性，「川上生物科技」2018年申請回收基金，加強收集及以黑水虻處理廚餘，並購置設備將廚餘處理過程自動化，獲批217萬元建成全港首個量產黑水虻養殖場。

公司董事陳嘉銘表示，黑水虻進食速度視乎食物是否容易進食，過去曾嘗試從學校收集廚餘，當中包含不少骨頭，送返工場後把廚餘破碎成泥狀才餵食。即使是多味精、多醬汁的食物，陳說，牠們的進食速度也沒有受影響，「不怕吃廚餘，連汁也吃光」，猶如食物焚化爐。

研究員鄭梓駿補充指，過去曾因回收的麵包又乾又硬身，丟入蟲堆竟「無蟲吼」，其後加入少許水分將麵包軟化再試，放入蟲堆約4小時後，只剩下殘骸。支撐蟲工場運作的主力是一班黑水虻兵團，鄭說，其工作主要在旁觀察幼蟲消化進度，「太踴躍想走，或因濕度太高；久未移動，或環控有異常，需及時修正」。蟲兵團工作前，亦需專人先了解食物來源及成分，才能確保幼蟲健康成長，變成商品出售。

研究員鄭梓駿表示，主要負責在旁觀察幼蟲的消化進度，亦需了解食物來源及成分，才確保幼蟲健康成長，變成商品出售。（歐嘉樂攝）

每日至少處理1公噸廚餘

「川上生物科技」採用直立式養殖，即使黑水虻難以點算「蟲數」，也不會因土地問題而生活擠逼。1克蟲卵約可孵化2萬隻黑水虻幼蟲，牠們用盡一生可進食5公斤的廚餘，食量不容小覷。

回收廚餘後，配合全自動化機器破碎及細菌分解，把異味減至最低。陳嘉銘說，「細菌初步將食物分細，變成漿狀，令幼蟲一啜便吃到，一吃便吸收到，大得快些，生長得好些」，令廚餘處理流程順暢。他預計正式投產後，每天至少處理1公噸廚餘，期望日後提升至3公噸。

逾9成幼蟲提早「收割」變飼料

由在川上農莊當義工，到把黑水虻變成一門生意，原本在銀行主要負責協助上市公司借貸的陳嘉銘，憑著農莊學來的知識，再自行研究科學期刊、上網找資料，夥拍本地投資者興建養殖場，摸著石頭過河。即使有資金、有技術，找場地已成大難題，養殖場去年中才動工，今年終面世。

陳說，黑水虻幼蟲蛋白質含量達40%，脂肪含量達30%，計劃待幼蟲成長到4至5齡時，把其中98%「收割」，用機器烘乾後容易保存，氣味像蝦條，變蟲乾後成動物飼料出售，相信運作順暢後可內銷，亦可出口，取代傳統較貴價的動物飼料。他估計，有首批黑水虻後，可不斷繁殖下代，其後支出主要是人力及機器維修成本，日後靠收取廚餘處理費、以及黑水虻相關副產品賺取收入。

2019年本港廚餘回收率只有3.6%

《香港固體廢物監察報告》顯示，2019年每日棄置堆填區的廚餘量達3,353公噸，但回收率只有3.6%。垃圾徵費仍未有推行時間表，「川上生物科技」靠自己尋找合作夥伴回收廚餘，陳嘉銘坦言，目前丟棄廚餘沒有徵費，日後政策上台後，相信增加動力正視棄置量，合作亦有助建立綠色企業形象。