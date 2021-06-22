坪洲龍母誕｜戲院荒廢34年　多圖窺探八十年代格局　活化改建有望

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-06-22 17:05

停辦多年而荒廢的戲院，總帶有一抹神秘色彩。位於坪洲圍仔街15號的坪洲戲院於1978年開幕，曾是本港第二間設在無法讓車輛通行的離島戲院，由於人流長期不足，終於1987年結業，至今荒廢34年。近月傳出有團體願意活化及改建戲院，希望吸引更多市民認識坪洲歷史。

坪洲戲院於1978年開幕，至1987年停辦，為島上居民提供了9年的娛樂。（黃偉民攝）

坪洲戲院由香港富商邱德根擁有的遠東發展有限公司設立，於1978年2月7日開幕，翌日《華僑日報》報道如下：「新界副政務司杜迪太平紳士暨邵氏紅星韓國才、鄭麟膺、鄭雷及鍾國仁，應遠東機構董事長邱德根太平紳士之邀，定於除夕（二月六）下午三時，前赴坪洲為坪洲戲院主持開幕剪綵儀式。坪洲鄉事會主席黃清、副主席葉瑞清及余月慶，暨新界理民官翁築雄，屆時均參與盛會。該院並隨即放映由上述紅星主演之《四二八》社會寫實閉片，招待與會嘉賓欣賞。」戲院樓高四層，設有座位約500個，每晚放映電影一至兩場，惟因人流長期不足，終於9年後的1987年結業，目前業主是邱德根六子邱達偉。坪洲戲院曾於2016年4月獲古蹟辦審視，為建築進行評估，但由於戲院在1960年代後才落成，古蹟辦最終建議戲院為毋須評級的建築物。

坪洲戲院由香港富商邱德根擁有的遠東發展有限公司設立，於1978年2月7日開幕，翌日《華僑日報》報道消息。（《華僑日報》網上版截圖）

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舊式放映機、膠卷 八十年代動作犯罪電影海報仍在

在坪洲龍母誕當日負責導賞的香港科技大學計算機科學及工程學系博士生李梓安指，由於坪洲戲院已對荒廢34年，外牆剝落，內裏雜物散亂一地，座位殘舊不堪，部份樓梯已斷裂，樓頂亦有漏水跡象，有居民更曾用作貨倉，近三、四年業主才將戲院鎖上，避免有人隨便內進而發生意外。李梓安形容，戲院內儼如定格在80年代，令人驚喜，「最底一層係售票處，行入去會見到個大台，第三層係放映室，而最頂一層更保留了舊式投影機，也有膠卷，都十分有保留價值」。現時售票處前還留有一張由冼杞然執導、李修賢及萬梓良主演的1986年港產片《兄弟》海報，而當年入戲院看電影，一張票原來只需15元。

龍母文化研究總會（香港）主席譚莉儀表示，坪洲戲院內的設施一直保留至今，目前該會正研究活化及改建該戲院，希望能推廣坪洲以及龍母文化，計劃仍在初步階段，首要任務是完成內部裝修。她形容坪洲地方雖小，但歷史建築甚多，希望藉活化戲院，吸引更多年輕人認識坪洲。

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