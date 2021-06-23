撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-06-23 08:00

坪洲只有0.99平方公里面積，小島卻蘊含豐富的歷史文化，部份建築更獲古蹟辦確定評級，適合對歷史有興趣的人士尋幽探秘。近年有島民進駐，將該處打造成藝術空間，成為旅遊「打卡」熱點，在疫情下吸引更多市民特意前來行逛。

坪洲只有0.99平方公里面積，小島上卻蘊含豐富的歷史建築，部份更獲古蹟辦完成評級。（黃偉民攝）

坪洲約有6,300人，除有一座公共屋邨金坪邨及居屋坪麗苑外，居民分別居於元嶺仔、南灣新村、第一新村、圍仔村、圍仔井新村、山頂村等村落。島上沒有任何私人汽車，居民只能以單車作代步，對外交通方面，則完全依靠渡輪。

坪洲位於珠三角和南中國海鹹淡水交界，海產豐富。（黃偉民攝）

島上有不少歷史建築，已被評級的歷史建築包括位於北灣的中國大火柴廠；位於南灣的灰窰石廠遺址；坪洲石屋 ；坪洲牛皮廠以及坪洲山頂村義祠；天后宮及旁邊的奉禁封船碑；其他歷史建築亦包括曾為島上居民提供9年娛樂的坪洲戲院。

廠房規模曾稱霸東南亞 大中國火柴廠已被拆卸

在2010年獲列為三級歷史建築的大中國火柴廠，由上海火柴大王劉鴻生於1939年興建，其時中國局勢不穩，劉遂把資金撤走，本來打算在長洲設廠，惟火柴廠屬危險工業而遭反對。適逢坪洲北灣的灰窰廠結業，於是他買下地皮，答應優先聘請坪洲居民，終於創下有近700名員工、18個部門及23個貨倉的大型工廠，四周豎立石碑為界，成品遠銷至東南亞、巴西，屬東年全東南亞最大規模的火柴廠。後來因日本大量生產打火機，令其產品銷情漸差，工廠於70年代結業。

在2010年獲列為三級歷史建築的大中國火柴廠，在工業興盛時期廠房規模曾稱霸東南亞，70年代式微結業後，火柴廠遺址在2016年的面積已不足10平方米，當年為劃界而立的石碑也大多失去蹤影。近年更已被完全拆卸。（資料圖片/江智騫攝）

該地在20多年前由全國政協委員、創律集團主席徐增平買入，2002年遭政府改劃成住宅用地，2014年集團向城規會申請放寬該地的發展密度，最後遭否決。火柴廠遺址在2016年的面積已不足10平方米，當年為劃界而立的石碑也大多失去蹤影。發展局於今年4月交代過去5年被拆卸的歷史建築物，當中包括大中國火柴廠。

志仁學校曾為火柴廠員工提供教育

1935年成立的志仁學校，是坪洲首所學校，當時更設夜校為火柴廠員工提供教育。1939年曾重建舊校室（現己改為音樂室），從建校至重修的費用都是由商戶及街坊贊助，辦校初期約十餘學生，需要拜孔子像而後入學，封建制度下重男輕女，故甚少女子就讀。1950年代，校方在原校舍北面興建新教學樓，全盛時期有3、400名學生，至2006年因收生率過低遭「殺校」。2010年，該校被評為二級歷史建築物，校舍至今保存良好。

2013年，屬於官地部份的志仁學校北部，被政府改劃為「住宅（丙類）」用地，當時古蹟辦指評級僅限南部校舍，雖然有關注人士反對，質疑古蹟辦文件無細分評級所指是哪一座校舍，惟地皮最終仍被改劃，2014年由雅居樂副主席陳卓賢長子陳思銘投得，擬建低密度住宅。

建於1930年代的牛皮廠，為生牛皮加工，所用物料包括灰窯廠的石灰，後來行業式微而結業，漸漸變成廢墟。（資料圖片/江智騫攝）

建於1930年代的牛皮廠，為生牛皮加工，所用物料包括灰窯廠的石灰，結業後漸漸變成廢墟。遺跡屬私人土地，2010年被古蹟辦列為三級歷史建築。近年有島民主動活化為藝術空間，以收集回來的廢物設計成不同形態的藝術品，掛在天井處，推動廢物升級概念，非常環保。位於永安街的正門，抬頭仍能看見牛皮廠的招牌和一隻牛角，牆上有不少藝術塗鴉，亦掛有舊時牛皮廠的照片，極具紀念價值，創意空間吸引不少遊人到場「打卡」拍照。

同樣位於永安街的石屋是坪洲地標，估計在1936年前以花崗石砌成，至今已有80多年歷史，當年不少火柴廠工人亦居於此。石屋已被評為三級歷史建築，46號部份去年已被拆卸。

位於永安街的石屋是坪洲地標，估計在1936年前以花崗石砌成，至今已有80多年歷史，當年不少火柴廠工人亦居於此。石屋已被評為三級歷史建築，46號部份去年已被拆卸。（資料圖片/江智騫攝）

11間灰窰廠只剩一間 廠房目前荒廢

由於坪洲位於珠三角和南中國海鹹淡水交界，提供豐富蠔殼、蜆殼等灰窰工業原材料，全盛時期島上有11間灰窰廠，而建於1920年代的勝利合記灰窯廠，曾是全港最大規模的灰窰集中地，停辦後多年來日久失修，廠房現時處於荒廢狀態。2010年被評為三級歷史建築。

建於1920年代的勝利合記灰窯廠，曾是全港最大規模的灰窰集中地，停辦後多年來日久失修，廠房現時處於荒廢狀態。2010年被評為三級歷史建築。（資料圖片/江智騫攝）

至於建於1870年代的義祠，為居民自己籌建，是無親故的病人的終途宿舍，其時亦讓末期病者和照顧者一同居住。早年義祠前方土地加建建築物，已擋住了古蹟的外貌。

建於1792年的天后宮被評為二級歷史建築，廟內放有具數百年歷史的鯨魚骨，廟外設有立於道光十五年的「奉禁封船碑」石碑，記錄了其時禁止官府強徵民船對抗海盜的歷史。

坪洲戲院於2016年4月獲古蹟辦審視，惟最終被建議毋須評級。（黃偉民攝）

坪洲戲院不獲評級

而即將被改建的坪洲戲院建於1978年，曾記錄了坪洲的繁華時期，1987年因人流長期不足而停辦，荒廢至今34年，期間曾被居民用作貨倉，內裏保存大台、數百張座椅、舊式放映機及膠卷，亦有八十年代的電影海報，地下售票處保存良好。目前持有人屬遠東集團，2016年4月，戲院獲古蹟辦審視，惟最終被建議毋須評級。