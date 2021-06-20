「蟲蟲戰隊」侵襲西九新界　區議員：比去年更大規模提早出現

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-06-20 18:46

一批外表鮮紅艷麗的「蟲蟲戰隊」，近日在元朗、上水及深水埗大量湧現，由樹叢、草被、公園及停車場、行人路均發現其蹤影，由於昆蟲身份未明，一度引起市民關注，甚至被誤以為是紅火蟻，有區議員稱經向食環署查詢後，獲回覆該批紅色昆蟲應為赤星椿象，對人體及植物無大害，估計可能因五月份炎熱高溫關係，較去年七月提早出現，規模亦之前多出數倍，呼籲居民見到勿故意拍死，以免被其體內蟲液灼傷。

蟲蟲大軍佔領上水停車場

北區區議員蔣旻正表示，連日有街坊向他反映，指上水圍、翠麗花園附及鳳南路停車場一帶突然出現紅色昆蟲，而且數量非常驚人，遠看以為是數十片花瓣，當靠近時始知是正在移動中的昆蟲，在樹上及草叢石壆尤為顯眼，街坊一度以為牠是紅火蟻，會對民居或人體造成危害，以致部分居民不敢將車輛泊於停車場內，以免被害蟲入侵車廂，甚至形容停車場被該批紅色昆蟲「佔領」。

他又表示，曾有數名食環署人員赴停車場視察，發現並非紅火蟻，明言不會處理，其後車場保安自行噴殺蟲水了事。

元朗區議員區國權表示，近日有街坊向他反映，天盛苑行往天水圍西鐵站一帶花槽，近日密集湧現一堆「蟲蟲戰隊」，牠全身鮮紅亮麗，再夾雜白黑斑點，一大班沿石壆爬行，要求向食環署反映滅蟲。他經連日留意後，發現除了上址，伊利沙伯中學舊生會小學對開花槽、以及之前在選區內設立流動議辦時亦發現該批昆蟲出現。

區議員：應避免和赤星椿象接觸

區其後向食環署了解，獲回覆指該批紅色昆蟲應為赤星椿象，以吸食植物汁液和果實維生，對人體不會造成傷害，不會採取任何滅蟲工作。區國權又指經了解後，赤星椿象不像其他昆蟲如蚊或蜘蛛會主動襲擊人，但偶爾會有少量從樹上跌在地下或沿石屎牆身爬行，街坊應避免和牠們接觸，也要留意小朋友，不要讓他們胡亂觸摸或拍死，以免被其體內蟲液灼傷，造成敏感的機會。

兩人均表示，往年赤星樁象會在七月左右出現，今年未知是否與五月份天氣錄得破紀錄的高溫有關，導致牠們提早出現，而且數量較之前多數倍。

深水埗議員李烱亦指，有街坊在深水埗二期公園發現大量相信為赤星椿象的紅色昆蟲，在公園內進食木綿樹果實，即時通知康文署跟進，獲回覆明日會安排滅蟲公司到場工作，提醒小朋友不要觸摸。

翻查資料顯示，赤星椿象為星椿象科，又可稱為紅星椿象，普遍在平地至低海拔山區生活。其身長介乎13至18毫米。赤星椿象特徵為頭部和前胸背板均呈橙紅色，而頸部則有一條橫向的白色斑紋，小楯板黑色，上翅附近各有一個獨立的黑色圓斑，膜質黑色，腹面有白色對比的橫紋。牠們的食物是以錦葵科植物及莖葉汁液為主，如洛神花、野棉花、山芙蓉等，在其附近亦較容易發現赤星椿象的蹤影。

《香港01》正就事件向食環署查詢。