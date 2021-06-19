公眾街巿空置檔周一招標　僅佔全體17%　三區街巿零招租

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-06-19 18:35

食環署下周一(21日)推全港公眾街巿檔口公開競投招標，聲稱更有效減少空置率及為基層巿民提供就業機會，然而有關注團體調查發現，全港空置街巿檔口達1800多個，但食環署只將其中304個公開招標，部分落選檔口更屬油尖旺區近門靚檔，東九龍公眾街巿更加出現「零招租」現象，而獲選中檔口只准招租一年，不得續租，令不少有志創業人士卻步，團體促請交代招租準則，並開放更多檔口讓巿民選擇。

監察公營街巿發展聯盟今日公佈公眾街巿空置檔口招租的調查結果。(莫家文攝)

招標檔口只佔全港空置檔口的17%

監察公營街巿發展聯盟本月11日至17日合共訪問160名巿民，就食環署空置檔口招標競投發表意見，當中部分受訪者為曾參加墟巿的商戶，以及有志創業的人士。調查發現有五成四受訪者有興趣競投公眾街巿檔攤，但有多達八成六人認為目前全港公眾街空置檔口多達1800多個，只開放其中304個並不足夠，而有多達七成一人認為今次公開招標競投的檔口由以往慣常三年減至只租一年的做法並不合理。

調查又發現，有八成三受訪者認為街巿檔口沿用價高者得的競投機制並不合理，亦有九成人認為今次只推出304個檔口，不足以舒緩本港失業情況。

監察公營街市發展聯盟發言人姚靈音引述政府數據表示，全港十八區公眾街巿之中，只有北區、西貢及沙田公眾街巿達到超過五成的招租率，其餘空置情況普遍，以最嚴重的元朗為例，多達364個街巿檔口空置，但今次招租的檔口只有14個，空置率高達33%，而黃大仙及觀塘等東九龍公眾街巿更加是「零招租」，招租數量遠遠不及空置比率，根本與署方聲稱的紓緩失業目的背道而馳。

關注團體：揀檔口準則不透明 競投時間倉卒

姚又表示，今次推出競投的304個檔口，署方推出時間倉卒，由宣佈至公開競投只有十二日，又未有公佈揀選該批檔口的準則，被人質疑「藥石亂投」，敷衍回應民間要求政府創造就業機會的訴求，即使食環署曾辯稱部分空置檔位將預留作為「現代化街巿計劃」下搬遷攤檔及翻新街巿之用，但實則操作並非如此，以元朗為例，區內空置率嚴重的同益街巿及洪水橋臨時街巿沒有進行任何翻新及租戶搬遷的情況下，未有被納入今次公開競投的行列內。而旺角花園街街巿只有三樓熟食檔口將會進行安裝冷氣的優化工程，但食環署只將二樓合共七個位處偏僻的生果檔口公開招租，一樓地下近門口的極佳位置檔口及其他人流較旺的空置檔口，並不列入今次競投檔口之列，旁人無法獲悉原因。

她又指，今次租約極為奇怪，以往設有三年長約及三個月短租，分別讓有意長達發展及創業人士試水溫，但今次只限一年約，並且訂明不得續約，失去應有靈活性，尤如「兩頭唔到岸」，打擊巿民競投檔口意欲。

撐基層墟市聯盟發言人張延建議，食環署欲改善街巿空置率及促進就業，應至少開放一半以上的空置檔位，亦應提供彈性長短租約及租金優惠，吸引創業人士競投，同時亦應參考早前天水圍天幕街巿的招租商戶做法，按街巿檔位尺吋劃一租金及透過電腦抽簽編配檔位，較價高者得競投方法更為公平，要求食環署盡快檢討。

巿民欲了解空置街巿檔口名單，可瀏覽食環署官網

全港空置率最高的五大公眾街巿：

排名 空置檔口數量 招租檔口 空置率

1)元朗同益街巿 446 268 60%

2)深水埗通州街臨時街巿 244 134 55%

3)觀塘宜安街街巿 65 28 43%

4)油尖旺官涌街巿 218 78 36%

5)元朗洪水橋臨時街巿 172 62 36%

全港招租率最低地區街巿：

地區 空置檔口 空置率 招租檔口數目

1)黃大仙區 153 15% 0

2)觀塘區 113 13% 0

3)南區 69 9% 0

4)大埔 59 11% 1

5)元朗 364 33% 14