籃球場遭「拆你屋」毁籃框　議員笑言：櫻木花道光臨華貴

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-26 19:24

美國NBA季後賽正在進行得如火如荼，但有人已急不及待一展身手。香港仔華貴邨一個藍球場，近日發現其中一個籃框離奇失踪，經區議員到場後尋回「消失的籃框」，初步估計有人猛力入樽導致連接籃框的底板爆裂，已通知房署維修，估計最快暑假才能修復，笑言：「櫻木花道光臨華貴。」事件引發熱議，有人妙用漫畫《男兒當入樽》三井壽一句說話：「教練，我想打波呀！」揶揄無法打籃球，亦有人質疑籃板質料差才是元兇。

場內籃框離奇消失

南區區議員潘秉康昨日在facebook發帖，指收到籃球使用人士求助，指華貴邨口籃球場籃框突然消失，他接報到場搜索後，終尋獲該個消失的籃框，從他上載的相片可見，籃框連着一塊已斷裂的籃板上，上有三顆螺絲帽「吊吊揈」，籃板背面及螺絲帽懷疑連日被大雨淋至發黑，不排除有人大力入樽「似乎係櫻木花道光臨華貴，打爛咗個籃框。」已向房署反映，獲告知需時維修，估計最快暑假前才能修好。

事件曝光後，引來街坊熱列討論，有居民留言指去年已向房署主任反映涉事籃框有螺絲鬆脫問題，惟對方愛理不理，坦言「呢家爛埋哂仲多錢整」。有人懷疑戶外籃球架屬木造質料，根本不堪雨水拍打，應改用其他物料。區議員潘秉康其後在原帖留言補充，指該籃球架較一般街場籃球架偏矮，吸引更多人到場入樽，最終導致籃框損毁。

hk01正向房屋署查詢。

網民精警留言：

Mark Yip：上年換板時已經同咗房署主任講呢邊個框小咗粒鑼絲，導致有鬆，佢話唔會整，而家爛埋哂仲多錢整

Colin Ng：outdoor仲用木板?

Alan Chan：個個掛住玩「拆你屋」。

潘秉康 Ben Poon： 呢個架偏矮，所以引來好多人入樽。

Teresa Leung：藍球高手都冇咁嘅技術。

Marco LK：教練，我想打波呀！

Jw Wuudy：咁高？🤔留意下啲高人先。🤣🤣🤣