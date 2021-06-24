人豬共融｜漁護署70多個地點設三款新垃圾桶　防野豬猴子「偷食」

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-24 21:59

漁農自然護理署今日（24日）公佈，三款免受野生動物滋擾的垃圾收集設施，經實地測試及調查後正式投入服務，盼進一步減少野豬及猴子等野生動物在戶外垃圾收集設施中覓食而造成的滋擾。

漁農自然護理署公布三款免受野生動物滋擾的垃圾收集設施，經實地測試及調查後，正式投入服務。圖為防止野生動物直接從開口取走垃圾的新式路邊廢屑箱，其新設計的腳踏系統更加耐用。廢屑箱的內部亦有所改良，方便清潔人員收集垃圾。（政府新聞處圖片）

2019年，政府委託香港理工大學公共設計研究室為研究顧問，改善垃圾收集設施設計，並推出三款能免受野生動物淺擾的垃圾桶及廢屑箱，增加野生動物在有關設施覓食的難度，減少牠們造成的滋擾。

其中一款垃圾桶設有固定於地上的圍欄，防止被野豬推倒，圍欄設有滾軸及較細的開口，避免野豬爬進垃圾桶內。另一款設有緊閉的上蓋，令猴子難以直接打開垃圾桶取得食物，腳踏式設計則方便市民打開垃圾桶蓋。還有一款是設有新設計的腳踏系統，更加耐用，而廢屑箱的內部亦有所改良，方便清潔人員收集垃圾，廢屑箱側面和後方均加設槽位，方便將廢屑箱繫固於燈柱或圍欄，以免被野生動物推倒。

漁護署發言人指，2019年7月至去年12月，政府將上述三款新設計的垃圾桶和廢屑箱分別放置於全港14區共70多個不時受野生動物滋擾的地點，包括中西區、南區及西貢區等野豬滋擾黑點，並進行三輪實地測試。研究顧問根據實地考察野生動物對新設計的垃圾收集設施反應、清潔人員和市民的使用情況，以及調查結果，不斷調整及完善有關垃圾桶和廢屑箱的設計。調查發現，近八成受訪使用者認為，新設計能有效減少野生動物的滋擾，研究顧問亦指出，市民配合及妥善使用垃圾收集設施，是預防野生動物滋擾的關鍵，提醒市民切勿將家居垃圾放置於廢屑箱外，以及切勿餵飼野生動物。

漁護署表示，會與相關政府部門分享新設計，部門可按實際需要，在適當地點放置新設計的垃圾收集設施，減少野生動物覓食時造成的滋擾。

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