九龍城重建│拆卸九龍城廣場建商住大樓　區議員憂違泊問題加劇

撰文： 呂諾君 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-24 17:56

港鐵屯馬線將於本月27日全線通車，在此之前，隨着鐵路網絡陸續拓展，九龍城早已悄悄「變天」。近年區內多處有舊樓變成了新式「牙籤樓」，而自1993年落成的九龍城廣場，亦將重建為商住大樓。有區議員指出，屯馬線通車雖然可以疏導九龍城的交通問題，但同時會增加區內人流；而九龍城廣場內有區內唯一的室內大型停車場，擔心被拆卸後會加劇區內的違泊、擠塞問題。

即將減少400多個泊車位

城規會去年8月批出改劃申請，多年來為區內地標的九龍城廣場，將重建為兩幢高31層的住宅大廈，提供850個住宅單位。據了解，樓高10層的九龍城廣場現時有逾70間商舖及400多個泊車位，有指除了市民、商戶失去回憶，重建九龍城廣場亦有可能令區內的交通問題惡化。九龍城區議員吳寶強指，現時九龍城車位嚴重不足，街道違泊問題嚴重，每到周末，不少道路都會擠塞得水洩不通，當中又以亞皆老街迴旋處最嚴重。

「牙籤樓」進場 區內私家車數目增加

吳寶強認為，九龍城區食肆林立，不人市民會駕車前來用餐，而近年區內陸續有舊樓重建後成為單棟「牙籤樓」，令區內的車輛數目更見增加，「舊區本身啲居民未必有車，新樓幾『牙籤』都好，都係豪宅，居民有返咁上下生活水平，好多人都會用私家車出入。」他指，九龍城廣場是區內唯一的多層大型室內停車場，拆卸後車位數目將更緊張，而屯馬線通車、宋皇臺站啟用，他認為市民乘公共交通工具入區或可紓緩交通，但同時會吸引更多人流，對社區環境的影響如何仍需觀察。

吳認為，長遠而言政府應覓地興建停車場，「唔係冇位置，只係冇規劃。」他指，政府可以擴建賈炳達道李基紀念醫局以增加車位，但提出了超過十年，各部門仍未有認真研究，強調未來即使有了鐵路，仍會繼續爭取，「唔係一個部門就做到，港鐵入唔入到嚟，區內都會需要一個停車場。」